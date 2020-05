Benedetto: "River nos ganó dentro de la cancha"

Lunes, 18 de mayo de 2020

Benedetto justificó el triunfo del equipo de Gallardo en la final de Madrid. “Nos ganó dentro de la cancha”, admitió el Pipa, en un tono muy enfático. Y valoró los cambios del Muñeco.





Darío Benedetto tuvo un reconocimiento para River que hasta el momento no tuvo ninguno de los futbolistas de Boca que el 9 de diciembre de 2018 perdieron la final de la Libertadores en el Bernabéu de Madrid. En el tono y por lo enfático.



Así fue la confesión del actual delantero del Olympique de Marsella: "River se lo mereció, nos ganó dentro de la cancha, es la realidad. Jugó mejor que nosotros", dijo.



Y agregó: "Arrancamos el primer tiempo muy bien, no dejándolo jugar tanto a River, cuando hicimos el gol nos estancamos. River hizo un par de cambios y nosotros no supimos marcar esa diferencia en cuanto a los cambios que metió River para que eso nos favorezca".



“Yo creo que en el segundo tiempo se nos escapa el partido. En resumidas palabras, yo creo que River fue merecedor dentro de la cancha en cuanto a lo que hizo en el Bernabéu. Fue un justo campeón. Yo creo que fue un poco eso. En el primer tiempo nos estancamos y los cambios que hizo River nosotros no lo supimos llevar dentro de la cancha a favor de nosotros", dijo en #Bonadeo, por TyC Sports.



Vale recordar: en aquel partido, el Pipa fue reemplazado a los 16 minutos del segundo tiempo por Wanchope Abila. Juan Fernando Quintero ya había reemplazado a Ponzio. Luego, Pratto igualó y el Muñe puso a Mayada por Montiel. Más tarde, ya en el suplementario, el colombiano puso el 2 a 1. El 3 a 1 final del Pity Martínez fue en tiempo de descuento.