Robo millonario: Sustrajeron la caja fuerte de una droguería

Lunes, 18 de mayo de 2020

El golpe delictivo damnificó a una droguería. A la madrugada, malvivientes -con un plan elaborado- accedieron al predio de Ruta Nacional 12. Pese a las cámaras y un sistema de alarma monitoreada estuvieron largo rato. Para llevar el cofre usaron un automotor.





Una ban­da de mal­vi­vien­tes ro­bó ayer de una dro­gue­ría de la ciu­dad de Co­rrien­tes una ca­ja fuer­te car­ga­da con un mon­to mi­llo­na­rio de di­ne­ro.



Por el ca­so la Po­li­cía im­ple­men­tó una in­ves­ti­ga­ción en la que tra­ba­jan dis­tin­tas re­par­ti­cio­nes ba­jo la su­per­vi­sión de la Fis­ca­lía en tur­no.



Con un plan ela­bo­ra­do en de­ta­lle, los la­dro­nes ac­ce­die­ron al pre­dio que la em­pre­sa dam­ni­fi ca­da, “Far­ma­denk”, po­see en Ru­ta Na­cio­nal 12 ki­ló­me­tro 1026, pró­xi­mo al ac­ce­so a la ave­ni­da Mai­pú.



De acuer­do a in­for­ma­ción, a la ma­dru­ga­da los mal­he­cho­res lle­ga­ron has­ta el si­tio en el que exis­te un gal­pón con ofi­ci­nas y de­pó­si­to, cu­yo pe­rí­me­tro es­tá de­li­mi­ta­do con una se­rie de co­lum­nas alam­bra­das.



A pe­sar de las cá­ma­ras de se­gu­ri­dad y un sis­te­ma de alar­mas mo­ni­to­re­a­das des­de una cen­tral, el gru­po cri­mi­nal lo­gró en­trar por un cos­ta­do, sec­tor en el que for­za­ron una cha­pa. Así ga­na­ron el in­te­rior.



Una vez que lle­ga­ron has­ta el área de ad­mi­nis­tra­ción en­con­tra­ron lo que fue­ron a bus­car: una ca­ja de se­gu­ri­dad que es­ta­ba ase­gu­ra­da a los ci­mien­tos, a la cual qui­ta­ron de su lu­gar con el uso de he­rra­mien­tas.



Se­gún tras­cen­dió en for­ma ex­tra­o­fi­cial, a eso de las 3:45 pre­sun­ta­men­te una alar­ma re­gis­tró un mo­vi­mien­to ex­tra­ño e hi­zo que la em­pre­sa de se­gu­ri­dad con­tra­ta­da acu­da “a ve­ri­fi­car”.



No obs­tan­te, el per­so­nal que con­cu­rrió a re­a­li­zar una ins­pec­ción ocu­lar no ad­vir­tió una anor­ma­li­dad y se re­ti­ró. Se cree que en ese mo­men­to aún los la­dro­nes es­ta­ban aden­tro.



Pa­ra es­ca­par con el co­fre me­tá­li­co de un pe­so es­ti­ma­do a los 300 ki­los, la ban­da sa­lió por la par­te del fren­te des­pués de re­ven­tar las puer­tas y can­da­dos. Pa­so se­gui­do mo­vi­li­zó la ca­ja de hie­rro has­ta un au­to­mo­tor. La hi­pó­te­sis po­li­cial apun­ta a al­gún ve­hí­cu­lo uti­li­ta­rio o ca­mio­ne­ta con ca­ja des­cu­bier­ta.



Ho­ras más tar­de sal­tó a la luz lo su­ce­di­do. Fue cuan­do el due­ño de­tec­tó que las cá­ma­ras que ha­bi­tual­men­te ob­ser­va­ba des­de un dis­po­si­ti­vo mó­vil no es­ta­ban en fun­cio­na­mien­to. A ra­íz de ello de­ci­dió ir has­ta el pre­dio y al cons­ta­tar el de­li­to lla­mó a la Po­li­cí­a.



En pri­me­ra ins­tan­cia in­ter­vi­no la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Vi­ge­si­mo­se­gun­da. Lue­go a la pes­qui­sa se aco­pla­ron la Di­vi­sión In­ves­ti­ga­cio­nes Me­tro­po­li­ta­na, Di­rec­ción de In­ves­ti­ga­ción Cri­mi­nal y Di­rec­ción de In­ves­ti­ga­ción de De­li­tos Com­ple­jos.



El res­pon­sa­ble de la fir­ma da­ña­da men­cio­nó la sus­trac­ción de una su­ma de di­ne­ro en efec­ti­vo de 250 mil pe­sos, che­ques por al­re­de­dor de un mi­llón y me­dio tam­bién de pe­sos, su­ma­do a tí­tu­los de pro­pie­dad de bie­nes in­mue­bles.