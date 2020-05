El 9 de junio comenzará el juicio contra Corona y Lesieux

Lunes, 18 de mayo de 2020

Hace más de dos años están detenidos quienes fueron parte del Gobierno Municipal porque están imputados por presuntas anomalías en la administración de fondos nacionales. Por la emergencia se postergó el inicio del debate pero ahora ya se fijaron las nuevas fechas de las audiencias.





El Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes notificó que el martes 9 de junio comenzará el juicio contra los ex funcionarios de Perugorría que están imputados por supuestas anomalías en la administración de recursos que Nación envío para financiar obras públicas en la localidad.



Además, desde el citado órgano público ordenaron el traslado a la alcaidía mercedeña de quienes ejercieron diferentes roles: Angelina Lesieux, Jorge Corona (intendentes), Ernesto Moray Mussio (auditor). Mientras que las otras dos acusadas -Sabrina Lammens y Patricia Vera- también estarán en la útima ciudad citada, pero con prisión domiciliaria.



“Hace más de dos años que están detenidos por lo que consideramos que lo mejor es que comience el juicio porque considero que ahí podré probar que mi defendido no cometió ningún ilícito”, aseveró uno de los abogados defensores a El Litoral. Tras lo cual precisó que “el martes 9 de junio a las 8 comenzará el debate y continuará al día siguiente, es decir, el miércoles 10”.



Esas fueron las fechas que les notificaron a cada uno de los abogados de los ex funcionarios. Además, considerando la pandemia y la necesidad de preservar a las personas que son parte del proceso judicial y están privadas de su libertad, el TOP estableció que los abogados de Lammens y Vera tienen plazo hasta el próximo viernes 22 de mayo “para informar el domicilio real en que se alojarán en Mercedes para seguir cumpliendo en forma morigerada la prisión preventiva y a efectos de garantizar el cumplimiento del aislamiento social”.



Asimismo, el Tribunal Oral Penal dispuso también el “traslado de Lesieux, Corona y Moray Mussio a la Alcaidía de la Comisaria Primera de Mercedes, donde permanecerán durante todo el desarrollo del debate”.



En este punto, cabe recordar que los ex intendentes permanecen detenidos en Curuzú Cuatiá desde febrero del 2018. Mientras que en el caso de Moray, está en el mismo lugar pero desde diciembre del 2017.



El Litoral