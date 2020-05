El fútbol arrancó con seis partidos y después de 69 días

Domingo, 17 de mayo de 2020

La Bundesliga se reanudó con seis partidos de las 26° fecha. El dato saliente es que Borussia Dortmund demolió a Schalke 04 por 4-0, se quedó con el clásico del Rühr y presiona a Bayern Munich, líder con un punto más, que jugará mañana frente a Union Berlin.





El portugués Raphael Guerreiro, autor de dos goles, fue la figura del encuentro, jugado en un estadio vacío y bajo un estricto protocolo de higiene. En los otros partidos, Hertha Berlin (el argentino Santiago Ascacíbar ingresó a tres minutos del final) goleó como visitante a Hoffenheim por 3-0, Wolfsburgo derrotó 2-1 a Augsburgo con un gol in-extremis de Daniel Ginczek,



Además, Leipzig dejó dos puntos al igualar 1-1 con Freiburg y en el duelo por el descenso empataron sin goles Fortuna Düsseldorf y Paderborn. Desde las 13.30 juegan Eintracht Frankfurt, con el argentino David Abraham y Borussia Monchengladbach.



El delantero danés Yussuf Poulsen , capitán del equipo que dirige Julian Nagelsmann , convirtió el gol con el que Leipzig iguala ahora frente a Freiburg por 1-1 .



Goleada de Hertha como visitante: 3-0 a Hoffenheim



El brasileño Matheus Cunha acaba de convertir el tercer gol de los berlineses, donde juega Santiago Ascacíbar (ex Estudiantes de La Plata). Hertha precisa el triunfo para escapar aún más de la zona de promoción , un playoff a doble partido que juegan el antepenúltimo de la Bundesliga con el tercero de la 2 Bundesliga.



Balerdi a la cancha en Dortmund



El juvenil de 21 años surgido en Boca ingresó a la cancha en lugar de Thomas Delaney, quien estaba amonestado. La curiosidad es que no se ubicó como zaguero central (su puesto natural), sino que lo hizo en la mitad de la cancha, como número cinco, una posición que supo ocupar en las inferiores xeneizes.



Un gol del defensor Felix Uduokhai revierte el resultado en Augsburgo. Ahora, el equipo local (primero con la dirección técnica de Heiko Herrlich, que no está en la cancha) vence 2-1 a Wolfsburgo.



Paliza de Dortmund y otra asistencia de Brandt



El portugués Raphael Guerreiro volvió a aparecer en el área de Schalke y anotó el cuarto gol para Dortmund . Definió de cachetada y desairó el arquero luego de otra asistencia perfecta de Julian Brandt .



Dos goles endos minutos de Hertha Berlín



Peter Pekarik , primero, y Vedad Ibisevic , después, anotaron los dos goles del equipo de la capitán alemana, que vence 2-0 a Hoffenheim como visitante. El primero fue a los 13 minutos del segundo tiempo, mientras que el segundo ocurrió a los 15.



Empata Augsburg contra Wolfsburgo



Augsburg, el equipo que no tiene a su DT en el banco de suplentes por haber infringido la cuarentena, le empató a Wolfsburgo por intermedio de Tin Jedvaj, ex jugador de Bayer Leverkusen. Ahora igualan 1-1.



Dortmund ya golea: 3-0



Un contragolpe vertiginoso de Dortmund terminó con una asistencia de Brandt (su segunda del partido) para Hazard . El belga definió de derecha y anotó el tercer tanto de Borussia .



Doble cambio en Schalke



Con el objetivo de cambiar el resultado, David Wagner, entrenador de Schalke , movió el banco de suplentes. Hizo ingresar al extremo Rabbi Matondo por el belga Benito Raman y al delantero austríaco Guido Burgstaller en lugar del francés Jean-Clair Todibo .



Segundo de Dortmund: Raphel Guerreiro



Dortmund aprovechó un cortocircuito defensivo de Schalke y amplió el marcador en el clásico del Ruhr con un gol de Raphael Guerreiro . Con este resultado, el equipo que tiene al argentino Leonardo Balerdi en el banco de suplentes le mete presión al líder, Bayern , que juega mañana con Unión Berlín .



Renato Steffen, el hombre del gol de Wolfsburg



El suizo Renato Steffen anotó el gol de Wolfsburg en el partido que enfrenta a los Lobos con el Augsburg . Este último club no tiene en el banco de suplentes a su entrenador, Heiko Herrlich , quien interrumpió la cuarentena para comprar una pasta de dientes y ahora deberá esperar dos resultados negativos para volver a estar con sus jugadores.



Gulde y la ventaja para Freiburg



Manuel Gulde puso adelante en el marcador a Freiburg en su visita a Red Bull Leipzig , tercero en la tabla de posiciones y uno de los mejores equipos de la Bundesliga hasta el parate por el coronavirus a mediados de marzo.



Haaland, 10 goles en 9 partidos



Una asistencia brillante de Julian Brandt le permitió al tanque noruego anotar su décimo gol en nueve partidos con la camiseta del D ortmund . Con ese tanto, Borussia , que se había salvado dos minutos antes, se impone en el clásico ante Schalke .



El encuentro arrancó a las 10.30 de Argentina y es televisado por la cadena de cable ESPN2. Se juega en el Estadio Signal-Iduna-Park, el escenario con mayor promedio de público por partido en el fútbol mundial, que esta vez luce sin espectadores, respetando el protocolo de seguridad sanitaria.



Con estadios vacíos, después de 1.274 test entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con 10 positivos entre la Primera y la Segunda División, la Bundesliga ofrece un ambiente extraño para adaptarse a las normativas sugerida por la FIFA, entre las que se incluyeron la posibilidad de efectuar cinco cambios por partido.



El Dortmund está segundo en la tabla con 51 unidades, a cuatro del puntero del Bayern Munich, que busca el octavo título consecutivo y que jugará mañana como visitante de Union Berlín. En el calentamiento previo, realizado respetando el distanciamiento social, se lesionó el juvenil estadounidense Giovanni Reyna, quien debió ser reemplazado en la alineación inicial por Thorgan Hazard.



Por su parte, el Schalke figura sexto con 37 unidades y por ahora ingresa en la clasificación para la Liga de la UEFA. Este será el 96to. clasico y la paridad es notable con diferencia de 33-32 para Borussia, con 33 empates.



También ya juegan Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2), Leipzig vs. Friburgo, Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn y Augsburgo vs. Wolfsburgo. Desde las 13.30 lo harán Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach (ESPN 2).



Formaciones confirmadas de los seis partidos que se juegan hoy:



Borussia Dortmund vs. Schalke



Dortmund: Bürki; Piszczek (c), Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Haaland, Hazard. El argentino Leonardo Balerdi, ex Boca, estará en el banco de los suplentes.



Schalke: Schubert; Todibo, Sane, Nastasic; Kenny, Caligiuri (c), McKennie, Serdar, Oczipka; Harit; Raman.



Fortuna Düsseldorf vs. Paderborn



Fortuna: Kastenmeier; Ayhan (c), Hoffmann, Suttner; Zimmermann, Stöger, Sobottka, Berisha, Gießelmann; Karaman, Thommy.



Paderborn: Zingerle; Dräger, Hünemeier (c), Schonlau, Collins; Vasiliadis, Gjasula, Antwi-Adjei; Pröger, Srbeny, Jastrzembski.



RB Leipzig vs. Freiburg



Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg; Adams, Kampl, Laimer, Angelino; Nkunku, Werner; Poulsen (c)



Freiburg: Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Koch, Höfler, Günter (c); Grifo, Petersen, Höler.



Hoffenheim vs. Hertha Berlin



Hoffenheim: Baumann; Posch, Akpoguma, Hübner (c); Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Zuber, Skov; Bebou, Baumgartner.



Hertha: Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Skjelbred, Grujic, Mittelstädt; Cunha, Ibisevic (c), Lukebakio. El argentino Santiago Ascacíbar estará en el banco de los suplentes.



Augsburg vs. Wolfsburg



Augsburg: Luthe; Framberger, Suchy, Jedvaj, Max; Khedira, Baier (c); Richter, Löwen, Vargas; Niederlechner



Wolfsburg: Casteels (c); Mbabu, Pongracic, Brooks, Otavio; Steffen, Schlager, Arnold; Brekalo, Mehmedi, Victor.



Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach



Frankfurt: Trapp; Toure, Abraham (c), Hinteregger, N'Dicka; Ilsanker, Rode; Chandler, Kamada, Kostic; Silva.



Gladbach: Sommer (c); Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Herrmann, Strobl, Neuhaus; Embolo; Plea, Thuram.