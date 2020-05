Los intendentes del Conurbano cuestionaron la cuarentena “light" de la ciudad de Buenos Aires Viernes, 15 de mayo de 2020 Los jefes comunales de la Tercera Sección expresaron su preocupación por el riesgo de contagio comunitario ante el aumento de circulación. “La Ciudad va a tener que rever su postura”, encabezó el reclamo el intendente Fernando Gray. Habrá mas controles en el tránsito particular y de pasajeros



El delicado equilibrio entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad transita por momentos de tensión. Con la flexibilización del aislamiento y el retorno al trabajo de varios rubros comerciales en la Capital Federal, los intendentes del Conurbano bonaerense alzaron su voz por un posible aumento de contagios ante la creciente circulación en la zona metropolitana.



Los distritos donde gobierna el peronismo en la Tercera Sección Electoral –Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, entre otros– fueron los primeros que dieron su alerta por la “situación riesgosa para todo el AMBA" que implica la reapertura de los comercios en relación a la movilidad. Según los jefes comunales, muchos de los trabajadores afectados a esos establecimiento viven en el Gran Buenos Aires, lo que se traduce en "una mayor probabilidad de circulación comunitaria del virus que puede reducir la capacidad de control sobre la tasa de contagio”, afirmaron en un comunicado.



En Esteban Echeverría, el 40% de los contagios tiene como causa las personas que se movilizan y trabajan en Capital Federal. Así lo confirmó el intendente Fernando Gray, uno de los voceros del reclamo. "No era el momento para flexibilizar. La Ciudad debe rectificar la medida que ha tomado”, aseguró en diálogo con radio FM FutuRock. Entre los nuevos afectados en el municipio, según informó, hay cuatro niños y un bebé de seis meses. En total son 37 los contagiados en el distrito.



En la misma tónica se pronunció la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “Muchas de las personas que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires son del Conurbano. Esto genera movimiento de un lado al otro y mayor demanda del transporte público, cuando es un momento para cuidarnos y estar en casa. No es la situación más conveniente, nos parece irresponsable flexibilizar la cuarentena en este momento”, sostuvo la dirigente de La Cámpora en declaraciones a Infobae.





La advertencia de los intendentes se oficializó en una reunión que mantuvieron ayer con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, donde ratificaron su apoyo a las medidas del presidente Alberto Fernández para prevenir la propagación del coronavirus. Del encuentro participaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Gustavo Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Gastón Granados (jefe de Gabinete de Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Espinoza (La Matanza), Blanca Cantero (Presidente Perón), Hernán Y Zurieta (Punta Indio) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).



A diferencia de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires se mantuvo con una cuarentena rígida en gran parte de los municipios de la zona metropolitana. Axel Kicillof prefiere medidas más conservadoras a la hora de flexibilizar actividades. En el cónclave con los referentes territoriales, el gobernador consideró las solicitudes de apertura de nuevos sectores industriales y comercios de cercanía para elevarlas a consideración del gobierno nacional, pero mantiene la cautela ante la propagación del virus en la Ciudad.



“Los intendentes del primer cordón están muy preocupados por el aumento del tránsito y el ingreso y egreso de personas entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires, luego de la apertura de comercios que hizo la Ciudad. El principal foco de casos de coronavirus es en la Ciudad, es muy peligroso. Los epidemiólogos nos confirmaron que el principal vector de contagio es el transporte público", sostuvo a este medio el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.





La estrategia de empujar al gobierno porteño a que retrotraiga las medidas de flexibilización ante un hipotético aumento de la curva tiene eco en el núcleo duro del kirchnerismo. Ayer, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, se refirió a las “presiones” que recibe el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para quienes le reclaman que se debería "abrir la actividad económica a lo que dé lugar”. “Cuenta con nosotros para aguantar esa presión y preservar la vida de la gente”, fue el mensaje dirigido que pronunció el hijo de la vicepresidente Cristina Kirchner en señal de apoyo.



En Juntos por Cambio marcaron distancia con el planteo del Frente de Todos. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, pidió “no simplificar el debate” y planteó que la habilitación de los comercios de cercanía es una política también planteada por el gobierno de Axel Kicillof. “No creo que Rodríguez Larreta esté planteando que vengan todos los bonaerenses a trabajar y a comprar a la Ciudad. La Ciudad no está diciendo que hay que subirse al transporte público, sino que se reabren los comercios de cercanía. Nosotros también estamos habilitándolos en la escala barrial, no queremos que nadie se vaya a la Capital. No queremos soslayar que pasan los días y hay cada vez más problemas económicos, pero queremos equilibrar la salud con el trabajo”, sostuvo a Infobae.



En esa clave, Valenzuela, uno de los casos citados por el presidente Alberto Fernández como ejemplo opositor de “diálogo” institucional, recordó que se está trabajando “muy bien” con los intendentes peronistas en la zona oeste, como San Martín, Hurligham, o Ituzaingó, aunque haya “matices”. “Esto no es Provincia versus Capital, hay que evitar esas lecturas y volverlo partidario. Hay que proteger esta manera de trabajar en acuerdos. Si la Ciudad tiene algunos casos más es porque responde a su densidad poblacional y a que está haciendo más testeos. La provincia tampoco está exenta de esto”, consideró el intendente de la oposición.



Por su lado, el Gobierno nacional tiene focalizada la atención en los barrios humildes del Conurbano. Lanzará el operativo Detectar en las zonas más vulnerables de la provincia, ante el espejo del incremento de los contagios en el Barrio 31 y en el 1-11-14 de la Capital Federal. Las autoridades dan por seguro que encontrarán más casos con el refuerzo de las tareas preventivas en los bolsones de pobreza urbanos bonaerenses. En provincia, los municipios que encabezan los contagios de coronavirus son La Matanza, San Martín, Merlo, Quilmes y Vicente López.



Independientemente de los cálculos políticos, funcionarios del gobierno porteño y bonaerense tenían pautada una reunión para este viernes a las 15 con el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, como parte de uno de los encuentros habituales de coordinación que se realizan en el marco de la pandemia.



Desde la gestión de Axel Kicillof buscaban que el encuentro con Nación y Ciudad para proponer una mayor limitación del tránsito interjurisdiccional. Las diferencias de criterios se acortaron. Según se indicó oficialmente, la reunión finalizó con coincidencias para que los controles de autos particulares y de tránsito de pasajeros dentro de los colectivos sean más estrictos. Entre las nuevas disposiciones, la SUBE quedará habilitada únicamente para quienes presten servicios esenciales y estén exceptuados. Los usuarios de los trenes estarán, además, más vigilados en el cumplimiento: tendrán que utilizar una aplicación y estarán limitados según los horarios y número de DNI.