Tassano lideró un operativo integral antidengue en el barrio Quintana

Sábado, 16 de mayo de 2020

Los equipos municipales partieron desde Cangallo y Groussac, fumigaron e hicieron controles febriles y focales en nueve manzanas. Estas tareas serán cumplimentadas el martes con el tradicional operativo de descacharrado.



“En los últimos dos meses fumigamos más de 5 mil casas. Seguiremos en esta senda porque el dengue persiste y no vamos a bajar los brazos”, afirmó el intendente.



Eduardo Tassano lideró este viernes un operativo integral antidengue en el barrio Fray José de la Quintana. Las acciones, que tuvieron como punto de partida a la intersección de las calles Cangallo y Groussac, consistieron en fumigación espacial y rastrillaje de febriles y se efectuaron en una superficie total de nueve manzanas.



Las labores en terreno fueron desarrolladas por cinco equipos de fumigación de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad. El rociado espacial fue complementado por recorridas a cargo de 25 agentes sanitarios, quienes además de la búsqueda de personas con fiebre, revisan la existencia de reservorios donde pueden proliferar las larvas del mosquito Aedes Aegypti, vector de la patología y principal enemigo en esta lucha que se realiza constantemente, barrio por barrio.



“Vinimos al barrio Quintana, con el equipo de Salud y la Delegación Municipal. Se registraron casos de dengue en los últimos días y estamos respondiendo a ese requerimiento, dando continuidad a nuestros seis frentes de fumigación”, señaló el intendente mientras supervisó las acciones en terreno junto al subsecretario de Salud, Rafael Corona.



MÁS DE 5 MIL CASAS FUMIGADAS

Seguidamente, Tassano destacó los trabajos llevados adelante hasta el momento: “Hicimos una evaluación de lo realizado y podemos afirmar que, en estos últimos dos meses, ya fumigamos más de 5 mil casas en toda la ciudad”, manifestó. “Vamos a seguir intensamente con estas tareas, porque sabemos que el dengue persiste y no podemos bajar los brazos. La idea es continuar, no sólo en esta época; seguiremos porque hubo un avance del mosquito en toda la Capital”, añadió al respecto.



PREDISPOSICIÓN DE LOS VECINOS

Durante su recorrida por el Quintana, el intendente tuvo oportunidad de dialogar con los habitantes del barrio y tomar contacto con varios de ellos: “Notamos que hay muchos vecinos concientizados que, al ver a los equipos municipales, nos abren las puertas de sus casas para que se haga el bloqueo vectorial sin ningún tipo de problemas”, valoró.

“Eso es un avance destacable, pero tenemos que seguir trabajando en fumigación y concientización. Aquí, el trabajo de hoy se complementará la semana que viene con un operativo de descacharrado”, adelantó Tassano. “Eso también es muy positivo, y desde la Municipalidad seguimos con la frecuencia de llevar los camiones a dos barrios distintos cada semana”, acotó.

Finalmente luego de este operativo, desde la Municipalidad se prevé concretar el martes próximo un operativo de descacharrado en el Quintana, cerrando el círculo del trabajo integral efectuado para evitar la proliferación de casos de la enfermedad. “La problemática del dengue es política de Estado para nosotros y lo vamos a sostener”, afirmó el titular del Ejecutivo municipal.



JUNTO A LA PROVINCIA

Por su parte, el subsecretario de Salud describió cómo se gestan estos operativos antivectoriales que ya marcaron presencia en la gran mayoría de los barrios citadinos. “Nuestros médicos de la red de Salud municipal evalúan los síntomas de los vecinos que asisten a las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), se realizan luego las tomas de muestras de febriles y, una vez que se registra algún resultado positivo, avanzamos primero con el bloqueo vectorial del domicilio del paciente, y luego, con las manzanas aledañas”, expuso Corona.

No obstante, durante su marcha por cada barrio, los agentes difunden síntomas y medidas de prevención en torno al dengue y también al coronavirus. Ambas enfermedades son actualmente el principal riesgo urbano, por lo que se refuerzan las tareas a fin de detener su proliferación.

Este esquema de acción que recorre semana a semana los más diversos puntos de la ciudad, forma parte de un plan de acción mancomunada entre el Gobierno provincial y la Municipalidad para combatir la patología transmitida por el Aedes Aegypti.