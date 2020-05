La Provincia entregó ecógrafos para fortalecer la atención materno infantil

Sábado, 16 de mayo de 2020

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, hizo entrega de cinco ecógrafos portátiles a cinco centros de atención primaria de la ciudad de Corrientes. El encuentro tuvo lugar en el salón auditorio del Hospital de Campaña Hogar Escuela, donde, además, se otorgó un sistema de cámaras a otra sede sanitaria más de Capital.





“Este es un reconocimiento a quienes están en la primera barrera del sistema sanitario”, remarcó el titular de la cartera, Ricardo Cardozo, al iniciar el acto programado, en referencia a los directores de CAPS, presentes en la oportunidad.



En este marco, se hizo entrega de los cinco ecógrafos portátiles a los CAPS N° 1 del barrio San José, 5 del Doctor Montaña, 12 del Ponce, 4 Doctor Graciano Lugo y 15 Presidente Arturo Ilia. Además, se otorgó un sistema de cámaras con equipamiento completo para el Centro de Atención Primaria de la Salud N°17 Margarita Barreto, del barrio Piragine Niveyro.



Fortaleciendo la atención materno infantil



“Esta entrega no es ni más ni menos que un reconocimiento a los directores de CAPS que trabajan día a día, siendo la primera barrera del sistema sanitario de la provincia y solucionando más del 80 por ciento de los problemas de salud de la gente. Son los que están cerca de los vecinos en los barrios, los que les dan rápidas respuestas y deciden si hay que derivar o no de acuerdo a cada patología”, expresó el ministro Ricardo Cardozo, detallando que se trata de ecógrafos portátiles enviados por Nación para la atención materno infantil, teniendo en cuenta que una de las premisas es que todas las embarazadas cuenten con los estudios necesarios.



Por su parte, el director de emergencias sanitarias, Gustavo Imbelloni manifestó que es importante “reconocer el trabajo diario que realizan los CAPS, tanto de Capital como del interior, en este caso fortaleciendo las prestaciones con nuevo equipamiento”.



En esa línea, destacó los nuevos ecógrafos para fortalecer la atención a embarazadas y que estas no tengan ningún tipo de complicación durante la gestación.



Situación epidemiológica



Al ser consultado por los medios de comunicación sobre la problemática y actualidad del Coronavirus en la Provincia, Cardozo manifestó que todas las semanas se le informan los indicadores estadísticos epidemiológicos al gobernador Valdés para que tome las decisiones correspondientes.



Y respecto a una futura apertura de bares, restaurantes y gimnasios, consideró que todas las actividades que impliquen acercamiento entre la gente pueden generar posibilidades de contagio, y en el caso que lleguen a ser habilitadas, deberá respetarse un estricto protocolo de seguridad y distanciamiento.



Reconocimiento por los respiradores de transición



Sobre el reconocimiento nacional que ha tenido la Provincia por la presentación y puesta en funcionamiento de los respiradores de transición destinados al Hogar de Campaña del Hogar Escuela, el titular de la cartera sanitaria expresó que es “algo que nos halaga y llena de orgullo y que muestra que el trabajo articulado entre todos los sectores es beneficioso para reforzar nuestro sistema de salud en esta emergencia”.



Unidad Penal N°1



En cuanto a la situación en la Unidad Penal 1, donde se registró un brote de contagio del Covid-19 en internos, el ministro aseguró que el mismo está plenamente controlado, con el seguimiento médico y epidemiológico y desde el punto de vista clínico se llevan a cabo los testeos con hisopados con la finalidad de detectar algún contagiado que pueda estar asintomático.



“El período de incubación es de cinco días generalmente en los que pueden aparecer los síntomas y dentro del pabellón, el tiempo máximo para saber que no ocurrieron nuevos casos es de 14 días del último caso diagnosticado”, comentó.



Reapertura de la actividad turística



En tanto, al referirse a una posible apertura de actividades en localidades turísticas rodeadas por los Esteros del Iberá, como ser Concepción y Carlos Pellegrini, lo que conllevaría mayor tránsito, el funcionario remarcó que si bien en la provincia no existe circulación viral comunitaria, en caso de darse un mayor flujo de todo el circuito de tránsito, con personas que se van a trasladar en vehículos, todo tendrá que estar protocolizado, incluso el tipo de actividad que se va a realizar.



Controles en el Puente



Para finalizar, declaró que los controles en el Puente Interprovincial General Belgrano se mantienen bajo un protocolo de seguridad estricto, ya que cada “persona que provenga del Chaco es un posible transmisor del virus y lo que se busca es evitar que puedan surgir brotes en Corrientes”.



Actividad de la DES 107



Refiriéndose a las llamadas que recibió el 107 en este contexto de pandemia, el responsable del servicio, Gustavo Imbelloni dijo que disminuyeron aquellas sobre siniestros viales y aumentaron las consultas por síndromes febriles como dengue o COVID-19. “Estamos en época de patologías respiratorias, pero gracias a medidas de barrera como el uso de barbijo hubo una disminución de la incidencia de enfermedades respiratorias más graves, como la neumonía”. También informó que se redujo la atención en hospitales debido a que “la gente prefiere la visita a domicilio”.



Presencias



Participaron del encuentro, junto al ministro Cardozo; los subsecretarios de Salud, Luis Pérez; y de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, los directores de Atención Primaria, Alicia Pereyra y de Coordinación de CAPS, Cristian Sarquis; el director de Emergencias Sanitarias, Gustavo Imbelloni; y titulares de los mencionados CAPS de Corrientes.