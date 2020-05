Interna familiar por la herencia de Jorge Ibáñez

Viernes, 15 de mayo de 2020

La hermana del modisto y su madre están enfrentadas por el patrimonio familiar que incluye la administración de veinte propiedades.



Jorge Ibáñez fue uno de los diseñadores más exitosos y talentosos de la Argentina. El 14 de marzo de 2014 el popular modisto murió en su casa por una falla cardíaca. Figuras del mundo de la moda y del espectáculo lamentaron su fallecimiento. Su madre, Mabel (80), continuó con su legado y se hizo cargo del atelier. Pero a seis años de su partida, hay una fuerte interna familiar por la herencia que dejó Ibáñez.



Por cuestiones económicas, Mabel está peleada con su otra hija, Alejandra, que es médica y vive en Colombia con sus hijos y su marido, según relató Marina Calabró, conductora del ciclo Confrontados que se emite por El Nueve. “Alejandra está haciendo un reclamo de la sucesión. Quiere que Mabel deje de administrar el patrimonio familiar y quiere que le rinda cuentas. Ellas están peleadas y no se hablan desde hace dos años”, explicó la periodista.



Luego, el periodista Carlos Monti señaló que Alejandra estuvo el año pasado en la Argentina y se dio cuenta de que la madre no estaba en condiciones de seguir adelante con la administración de las veinte propiedades que tienen. Además sostiene que hay tres personas que influyen en las decisiones de Mabel. En el caso de que abran las fronteras en junio, la médica tiene previsto viajar desde Bogotá hasta Buenos Aires para solucionar estos conflictos.



“En primer lugar, Alejandra quiere resolver la instancia judicial con Mabel, la mediación se debería haber llevado en abril pero por la cuarentena se pospuso. Segundo, quiere ver a la madre cara a cara a ver si pueden llevar un entendimiento. Y tercero, está preocupada porque Mabel no le responde los mensajes, ni se interioriza por sus nietos”, explicó el panelista.



En Confrontados también habían dialogado con la abogada Alejandra Bellini que representa a la hermana de Jorge en este conflicto. “Es una situación muy complicada para ella como hija. Hace dos años y medio que Alejandra no tiene contacto con su mamá. Hay muchas personas alrededor de Mabel que están cooptando su intimidad. No la dejan hablar por teléfono con su hija”, aseguró la doctora.



La médica está preocupada por el patrimonio familiar y teme que su madre tome malas decisiones que generen deuda o la pérdida del dinero y que las personas que la rodean se beneficien. Por este motivo, Alejandra solicita que se anule a su mamá como administradora de la sucesión y que se designe un perito contador para poder establecer los ingresos y egresos de la herencia que incluye 20 propiedades.



“Hace dos años (Alejandra) vino a ver a su mamá y la encontró distante, la destrató, llamó a la Policía cuando ingresó al local sin entender. También descubrimos que pusieron cajas de seguridad a nombre de otros titulares”, relató la abogada. Sin embargo, del entorno de Mabel aseguran que todo este problema se debe a que Alejandra solo quiere quedarse con la plata que le pertenece a su mamá.