La Liga Nacional planea finalizar en septiembre Viernes, 15 de mayo de 2020 Los clubes están trabajando para volver a las canchas en ese mes, claro que todo dependerá del avance de la pandemia. Si bien ya se dio por cerrada la primera fase, todavía no se definió el formato para buscar al campeón.



La Asociación de Clubes (AdC) mantiene su posición de finalizar la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en la cancha, así lo dio a conocer el pasado miércoles después de una reunión virtual entre los directivos de la entidad y los delegados de los equipos participantes.



El gerente del Club de Regatas Corrientes, Daniel Valsangiácomo, participó del encuentro vía internet. El dirigente confirmó esa posición, además adelantó algunos temas que están en la mesa de debate.

“Está planteado terminar la temporada, aunque siempre dependiendo de la pandemia. Sería en septiembre, ya sea el poder entrenar o hacerlo un mes antes y terminar en septiembre”, señaló.



El Comité de Crisis del básquetbol argentino prorrogó la suspensión de la actividad deportiva hasta el 1 de junio a la espera de una reunión con el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens.



La presente Liga Nacional se paralizó el sábado 14 de marzo. Lo único concreto hasta el momento es que la Fase Regular, aún con partidos pendientes, se dio por finalizada.



“La idea es terminar la Liga, terminar esta temporada. No se habló de la forma, si va a ser por playoffs o cómo. No está definido si van a ser ocho o 12 equipos, pero todo indica que serían los ocho primeros los que jugarían la nueva instancia”, relató Valsangiácomo.



En los dos supuestos, están los equipos correntinos dado que de acuerdo con la actual tabla de posiciones, Comunicaciones marcha en el quinto lugar, San Martín en el séptimo y Regatas en el octavo.



También se barajó la opción de renunciar a jugar esta instancia. “En el caso de que algún club no quiera jugar por cuestiones sanitarias o económicas, lo hará el que le sigue en la tabla”, aclaró el directivo regatense.



En la teleconferencia también se hizo referencia al tema jugadores extranjeros. “Se habló, pero en septiembre va a ser difícil que puedan entrar al país, así que va a ser una Liga totalmente de nacionales. Si algún club mantuvo a su extranjero en el país podrá jugar”.



Adonys Henríquez y Anthony Smith ya dejaron la Argentina y, por lo tanto, no formarían parte del plantel de Regatas para encarar la recta final de la competencia.



Por su parte, Sergio Guerrero, secretario técnico de la AdC, señaló: “Lo que se comunicó oficialmente es que se tratará de terminar la temporada de La Liga, pero los detalles de cómo se llevará a cabo esa conclusión serán motivo de un nuevo análisis en los próximos días. En función de la realidad concreta del momento se tomará la decisión, en el momento oportuno, y se decidirá cómo se jugará lo que queda de la competencia”.



Por último, reconoció que “hace semanas parecía imposible o lejano regresar a las actividades y ahora está cada vez más cerca, pero reconociendo la complejidad de plantear una continuidad y cómo sería el protocolo”.