Horóscopo para hoy 15 de mayo 2020 Viernes, 15 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Habrá demoras y complicaciones en el trabajo. No te enfades porque no se debe a la ineficiencia de algún colega. Sé paciente.



Amor: El amor se hará presente de la manera más inesperada. Estate atento porque estás a punto de vivir una gran historia de amor.



Riqueza: Quieres obtener grandes ganancias pero no haces nada para lograrlo. Si no te esfuerzas y estableces metas nunca progresarás.



Bienestar: El don de la palabra es una de las virtudes que todos te envidian. Úsalo para expresar claramente tus sentimientos más profundos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Disfrutas de la vida, del confort y del amor. Naciste para eso y, cada día, inviertes tu tiempo y empeño para vivir bien y tranquilo.



Amor: Si no sacrificas tu independencia por nadie, como resultado nadie lo hará por ti. Dar para recibir es lo indicado en el amor.



Riqueza: Tal vez tengas pocos ingresos o los gastos se acumulen sin que logres afrontarlos, pero como eres obstinado seguirás insistiendo.



Bienestar: Si estás triste y desanimado, piensa en organizar una charla con amigos. No siempre es bueno quedarse solo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Una persona más joven te va a servir de ejemplo revelador. No es momento de presionarte tanto porque repercutirá en tu salud.



Amor: Por una vez puedes controlar tu sensibilidad. Y esto es bueno, puesto que este control te permitirá conseguir tus objetivos.



Riqueza: Si estás buscando trabajo o quieres cambiarlo por uno mejor, este será el día de las buenas noticias. Sé optimista y busca.



Bienestar: Debes evitar las discusiones desesperadas, no te conducen a buen puerto. Pero tu criterio e ingenio te indicarán la buena senda.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: No todo el mundo aprueba lo que hiciste en el pasado, pero de pronto serás el ejemplo para los miembros de la familia.



Amor: No te muestras especialmente constructivo hoy. Te costará manifestar tu entusiasmo en tu vida sentimental.



Riqueza: Si has pensado en trabajar solo, deberías hacerlo. Es una muy buena opción ya que si tienes socios podrían perjudicarte.



Bienestar: El hogar es el escenario ideal para el recambio espiritual y para lograr el equilibrio y la tranquilidad tan necesarios para ti en estos momentos.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán a tu puerta. Aires favorables.



Amor: Período de crisis sentimental. Estarás rodeado de personas que te quieren, te sentirás tenido en cuenta.



Riqueza: Buen momento para aquellos que se dedican a trabajos vinculados a ingeniería o autos, y para los deportistas.



Bienestar: Es un buen momento para volver a cultivar esas actividades que dejaste de lado. Un buen libro, una película o una buena música te darán equilibrio.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: No puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda.



Amor: Mediante el compromiso y el intercambio de información podrás ganar en armonía y comprensión con tu pareja. Buen trato.



Riqueza: Favorable en cuanto a beneficios de sociedades, inversiones financieras, administración de bienes y servicios.



Bienestar: Con proclamar tu enojo no cambiarás lo que ya es. Haz en vez de lamentarte. Pon en marcha toda esa maquinaria que tienes. Aprovecha el día.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso.



Amor: Las discusiones se harán presentes. Lo mejor será que cada uno exprese sus sentimientos y dejen las cosas en claro.



Riqueza: Tu creatividad está al máximo. Optarás por tomar decisiones inusuales para lograr el éxito económico que tanto anhelas.



Bienestar: Sólo tomando conciencia de tus actos y sus consecuencias lograrás vivir de manera plena. Piensa bien antes de actuar.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.



Amor: Aprovecha el fin de semana para realizar con tu pareja aquellos arreglos en el hogar que te viene pidiendo hace tiempo.



Riqueza: Hoy sentirás el cansancio de la semana caer sobre tus hombros. No te permitas flaquear y termina con tu trabajo de este día.



Bienestar: No siempre atravesarás situaciones de dicha en la vida. Lo importante es saber que se puede contar con alguien para enfrentar las vicisitudes.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Eres una persona falta de iniciativas, no sabes hacia dónde vas, qué es lo quieres y qué necesitas. En resumen, vives un gran caos.



Amor: Tus necesidades te imponen una postura excesivamente tolerante. Puede haber una interpretación errónea de las intenciones.



Riqueza: Posees una gran decisión de triunfar y estás en condiciones de enfrentar situaciones ventajosas. Aprovecha el momento.



Bienestar: Necesitas vivir con todas tus necesidades satisfechas, sobre todo del tipo espiritual. Busca acercarte a tu yo interior.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Estarás en paz con el mundo que te rodea. Tendrás una sensación de felicidad que te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación.



Amor: Encontrarás la armonía emocional logrando primero tu lugar en el mundo social. Tu ascendente se encuentra en la casa del amor.



Riqueza: A su debido tiempo, lo que siembres dará frutos con mayor o menor prosperidad. No pasarás necesidades y pagarás tus deudas.



Bienestar: Leal y devoto a la familia, ten cuidado que no abusen de tu buena fe. Necesitas vivir en un lugar donde prime el confort y la buena decoración.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.



Amor: Pon el amor en la cima de tus prioridades, pero cuídate de no ser posesivo. Los asuntos hogareños requieren tu atención.



Riqueza: Tu entusiasmo aumenta en relación con un proyecto para hacer dinero, pero todavía te queda un largo camino y se requiere esfuerzo.



Bienestar: La única manera de que vivas una vida plena, es tomando conciencia de tus actos. No actúes de manera automática, piensa antes de actuar.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Hoy podrán decirte cosas feas, inventar rumores u ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Sorprenderás a los demás.



Amor: La convivencia no es lo que imaginabas. La única solución es que cada uno exponga sus problemas de manera sincera.



Riqueza: No creas que obtener ganancias a toda costa es lo más importante. Lo imprescindible pasa por tener objetivos claros.



Bienestar: Nunca enfrentas los problemas y siempre buscas afuera las causas de tus desaciertos. Aprende a aceptar que eres humano y te equivocas.