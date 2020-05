El servicio de trasporte urbano sigue de paro

Viernes, 15 de mayo de 2020

La UTA Corrientes no se presentó al encuentro porque sostiene que la medida es nacional y no corresponde debatirla en el ámbito comunal. Además, manifestaron que es irrisoria la propuesta de pagar un 25% del monto adeudado, en carácter no remunerativo, y la renuncia al monto restante.







En el marco del paro nacional convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) nacional, los representantes locales no participaron ayer de la reunión convocada por la Comuna para destrabar el conflicto, alegando que no aceptarán las propuestas que llegaron de manera informal, y que aguardarán las definiciones que haya en Nación el lunes o martes próximo, por lo que la medida de fuerza se mantendrá por tiempo indeterminado.



En tanto, las empresas ofrecieron el pago del 25 por ciento no remunerativo de la deuda del 50 por ciento del sueldo del mes de abril, y señalaron que el monto restante no pueden cubrirlo por la merma de usuarios del servicio que causó la situación pandémica.



La Comuna había convocado en las primeras al gremio local y las firmas que prestan el servicio de transporte público de pasajeros, pero la reunión no se concretó porque los representantes de los trabajadores no participaron, y como consecuencia de esto las unidades no circularán, por tiempo indeterminado.



Y en este contexto, Darío Francia, de la UTA seccional Corrientes, dijo que “esta es una medida nacional y nosotros dependemos de esa instancia, por lo que no concurrimos a la reunión convocada por la Comuna”.



“Además, es irrisoria la propuesta que nos hicieron llegar, donde las empresas plantean el pago de un 25 por ciento del monto total adeudado, que es de 50, y en carácter no remunerativo. Monto que implicaría la renuncia del 25 por ciento que nos adeudan por la pandemia actual”, detalló.



Mientras que sobre la reactivación del servicio comentó que “las unidades no circularán hasta que no se resuelva la situación en Nación. El paro será por tiempo indeterminado, hasta que cobremos nuestros salarios. Ya nos deben 12.000 pesos y ahora quieren que renunciemos a un porcentaje de nuestro sueldo y que aceptemos un 25 por ciento en negro”.



“También avanzaremos con un pedido formal a los compañeros de la zona metropolitana para que se sumen a la medida en solidaridad con nuestra situación, porque nuestros salarios tienen el carácter alimentario, pero esto parece no ser suficiente para que se exija el pago del dinero adeudado”, aseveró.



En cuanto a las negociaciones nacionales, informó que “en Nación acordaron que el Ministerio de Transporte de la Nación se reunirá con los directores de Transporte de las jurisdicciones porque los subsidios entregados a las provincias para paliar la situación endémica también implicaban al transporte urbano, lo que no está siendo reconocido por las provincias”.



“Y luego, una vez que ellos lleguen a un acuerdo, volverán a reunirse el miércoles con las autoridades nacionales de la UTA para realizar las propuestas, y en consecuencia sabremos si recibiremos el dinero total de lo adeudado o seguiremos con la medida”, concluyó Francia.

Cabe señalar que se logró abonar el 50 por ciento del sueldo de los trabajadores del sector mediante subsidios provinciales que otorgó el Gobierno provincial a las empresas.



En tanto, el titular de Transporte Miramar, Roberto Báez, contó que la propuesta que brindaron en el encuentro consistió en el pago de un 75 por ciento, no remunerativo, y una bonificación de 8 mil pesos para el personal que ha prestado servicio.



En este sentido, Báez explicó que “no existe una partida extraordinaria para pagar el sueldo como ellos quieren, lo concreto es que hoy las empresas podemos pagar en el marco del artículo 223, donde se establece una fuerza mayor”.



“No es una responsabilidad del personal no trabajar, ni es responsabilidad de la empresa no dar trabajo, por la pandemia, entonces el salario debe estar acorde con lo que se ha establecido con otros gremios, con un piso que arranca del 75%”, subrayó.