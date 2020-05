El Gobierno presentó programa para recuperar al sector turístico

Jueves, 14 de mayo de 2020

El ministro Sebastián Slobayen oficializó este jueves el programa Turismo somos todos, en función de asistir a prestadores de servicios turísticos y posterior relanzamiento del sector. En el mismo, se incluyen medidas de apoyo en lo que respecta a ventas anticipadas de paquetes, líneas de crédito y descuentos sobre la tarifa fija de la DPEC, entre otras.



En la oportunidad, el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, adelantó la posibilidad de que Carlos Pellegrini y Concepción vuelvan a ser destinos receptivos, a partir de un protocolo sanitario acorde a la situación.



El acto tuvo lugar en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, donde el titular de la cartera turística dio detalles de la asistencia que se brindará a la actividad, que nuclea a 6700 personas, e incorpora alrededor de 34 mil más, con el empleo indirecto e inducido.



Sobre el Programa



Turismo somos todos apunta a la recuperación y posterior relanzamiento del sector turístico provincial, incluyendo medidas provinciales de apoyo, por la situación apremiante por la que atraviesa el sector en Corrientes, a raíz de la pandemia mundial.







De esta forma, el Programa involucra una campaña de venta anticipada de servicios y paquetes de turismo a través una plataforma electrónica. El objetivo específico es dotar de liquidez inmediata a este sector, ofreciendo sus productos hoy, para que el turista pueda utilizarlo en el futuro (con vigencia de un año).







Otras de las acciones previstas es la constitución de una herramienta financiera, denominado “Voucher Payé” para la adquisición de un servicio o paquete turístico a futuro.







Mientras que también, se impulsará una campaña para sumar aliados y sponsors que apoyen al Programa y contribuyan a la recuperación del sector; por ejemplo, asociar a medios de comunicación locales para que brinden espacios publicitarios (de manera gratuita), Federaciones Económicas, Cámaras Empresariales y otras instituciones, ampliando el sector turístico, con asesoramiento y/ apoyos económicos; etc.







Además, el Gobierno valora el esfuerzo del sector privado en el turismo, y está dispuesto a replicarlo. Por cada peso que ponga el prestador en el “Marketplace”, ya sea por contrataciones directas o a través de los voucher payé, el estado provincial está dispuesto a multiplicar el aporte privado. (Prórrogas de vencimientos, porcentajes de bonificación de impuestos y de cobertura de costos fijos por DPEC + costos de difusión, a unos 500 establecimientos turísticos).







Sebastián Slobayen



Al expresarse, el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, agradeció “el compromiso del Gobernador con el sector turístico”, y destacó que “es importante que todos estén conscientes del apoyo que brinda la Provincia para posicionar al turismo como ámbito de desarrollo para todo el territorio”.



Asimismo, al destacar la situación compleja que atraviesa el mundo en términos de salud pública, a causa de esta pandemia, donde el sector turístico es uno de los más afectados, el funcionario señaló que, a pesar de esto, “el futuro y las oportunidades se generan mediante el turismo, y si bien estamos pasando por una etapa difícil, presentamos hoy las medidas que brinda el Gobierno a fin de poder desenvolverse y dar respuesta”.



En este sentido, Slobayen sostuvo que “el rol social, cultural, y productivo hace al turismo en nuestra provincia”, y por ello “es indispensable que trabajemos en armonía con el acompañamiento y la articulación entre el sector público y privado, para apuntar a un futuro provisorio”.



“De esta manera tenemos un espectro completo para trabajar y dar respuesta al sector; esto es una decisión fuerte por parte del Gobierno para seguir reforzando las medidas para que el turismo crezca”, indicó el Ministro.



Por otra parte, resaltó nuevamente el rol de las empresas privadas que “son las que van a permitir el desarrollo en la provincia, por eso llevamos estas medidas de manera articulada y en conjunto con el sector público”.



“Necesitamos que esto se use, que los empleos en el sector sean preservados y de que esta manera”, más allá de la compleja situación que se vive, “estemos llevando medidas positivas para superar esto, mediante las políticas llevadas a cabo por el Gobierno provincial”, apuntó Slobayen.



“Buscamos seguir con una visión positiva en el turismo con todas las condiciones necesarias para llevar al futuro”, subrayó el mismo y añadió que para que lo mencionado sea posible “tenemos prestadores, emprendedores, naturaleza, destinos y una cultura que nos permitirá posicionarnos como líderes en la región”.



Para concluir, el Ministro recalcó que “el Turismo somos todos y lo construimos con los actores de la provincia para un futuro con desarrollo y empleo para todos los correntinos”.



Ministro Vignolo



El ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, tomó la posta y en virtud que el gobernador Gustavo Valdés, por razones de agenda viajó a la ciudad de Buenos Aires y no pudo estar presente en el acto, transmitió en primer lugar su mensaje “ratificando el compromiso del gobierno de Corrientes de acompañar el desarrollo del sector turístico aún en situaciones complejas y difíciles como las actuales”.



Para Vignolo, las medidas dadas a conocer, marcan el camino de trabajo que “queremos para Corrientes” y las mismas surgieron de un trabajo en conjunto y a través del consenso con todos los sectores, entendiendo las realidades y problemáticas y buscando soluciones en común.



“Tenemos una mirada hacia delante y a futuro, más allá de la actual coyuntura con la pandemia del Covid-19”, subrayó.



Vignolo fue elocuente al afirmar que el turismo se convirtió en un motor fundamental para el desarrollo de la provincia, “con gran impacto en la economía local, ya que la temporada de verano ha sido extraordinaria, lo que no fue casualidad”. “Con el acompañamiento del sector privado se apostó por el turismo y más allá de los eventos de jerarquía como la Fiesta Nacional del Chamamé y los Carnavales, tenemos esa nave insignia del desarrollo que son los Esteros del Iberá, nuestra verdadera joya”, puso de relieve el Ministro.



Al proseguir con sus conceptos, dijo que el objetivo es vitalizar el sector y seguir por esa senda. “No será de un día para el otro y sabemos que todavía debemos transitar un camino vinculado a esta emergencia sanitaria”, manifestó al respecto.



El Ministro, sostuvo además que es clave que el sector turístico, junto al estado provincial, se haya sentado a diagramar un futuro, con una mirada hacia la salida de la pandemia. “Celebramos que el turismo sea el punto inicial y que los correntinos tengamos sentadas las bases para el desarrollo productivo”, puntualizó.



Asimismo, Vignolo valoró que, a pesar de la crisis, los sectores productivos de Corrientes están en pleno funcionamiento, mencionando entre ellos el forestal, el ganadero, el arrocero, el citrícola y frutihortícola, entre otros, a la vez que resaltó que se tomaron medidas que permitieron vitalizar al comercio.



En otra parte de su alocución, el funcionario destacó que Corrientes cuenta con una fortaleza de trabajo a través del Comité Iberá y que se está evaluando lograr un protocolo sanitario como para que las localidades como Carlos Pellegrini y Concepción, que viven de manera esencial del turismo, puedan dar el puntapié inicial y empezar a ser receptivos nuevamente.



“Debemos ser capaces entre todos de generar un protocolo adecuado en esos lugares que nos garantizan pureza y contacto con la naturaleza”, concluyó.



Presencias



Estuvieron –además- presentes durante el acto, los subsecretarios de Turismo Klaus Liebig y Pedro Cassani (h); el presidente del BanCo, Alejandro Abraham, empresarios del sector y el senador provincial Sergio Flinta, en su rol de coordinador general del Comité Iberá.



PROYECTO TURISMO SOMOS TODOS



SITUACIÓN DEL SECTOR



En la provincia hay 1613 prestadores de servicios turísticos distribuidos en 25 localidades. Se tratan de pequeñas y micro empresas de alojamiento, agencia de viaje, excursiones, gastronomía y otros, generando 6700 puestos de trabajo.



Se calcula que por cada empleo directo se generan otros cuatro indirectamente: 34.000 personas que se dedican a las visitas guiadas, baqueanos, prestadores locales, entre otros. La pandemia impactó en los trabajadores del sector, sobre todo los informales, con un gran número de familias perjudicadas (por ej. Colonia Carlos Pellegrini, donde el 70% de sus habitantes viven del ecoturismo).



PROGRAMA PROVINCIAL PARA LA RECUPERACIÓN Y POSTERIOR RELANZAMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO PROVINCIAL



La Provincia recibirá propuestas de las distintas cámaras y empresas que quieran participar del programa. Se aclara además que para la reactivación laboral es imprescindible llevarla a cabo con todas las medidas sanitarias y de higiene pertinentes.



En primer lugar, se habilitará una plataforma de comercio electrónico, donde los prestadores podrán vender sus servicios por adelantado para que el turista pueda hacer uso de ellos cuando desee (con vigencia de un año desde el momento de la compra). El Banco de Corrientes está instrumentando un beneficio para sus clientes, con el cual podrán comprar paquetes con una financiación de hasta 90 días.



Para ello, el Gobierno creará un fondo o cuenta administrada por el Ministerio de Turismo y las cámaras turísticas de la provincia que respalde la emisión de un documento (voucher Corrientes tiene payé) que será utilizado para promover las compras anticipadas.



Habrá una búsqueda de sponsors y/o aliados que apoyen la recuperación del sector, como medios de comunicación, federaciones económicas, cámaras empresariales y otras entidades.



MEDIDAS DE APOYO E INCENTIVO AL SECTOR



El Gobierno de Corrientes valora el esfuerzo de los prestadores turísticos, es por eso que, además de este programa, prorrogó vencimientos, bonificó impuestos y cubrió costos fijos.



Se extiende al mes de mayo la entrega de módulos alimentarios al sector de pesca comercial y recolectores de carnada. Subsidios de emergencia para los mencionados pescadores, guías de pesca y de sitio.



También se bonifica la mitad de las facturas de DPEC de abril, mayo y junio, con posibilidad de continuar en los próximos meses. Si aún así el prestador no pudiera costearlos, el saldo se podrá pagar sin intereses en 2021.



Por otra parte, se capacita al sector público y privado en lo relativo a protocolos de seguridad y sanidad para facilitar la experiencia turística.



Para delinear y acompañar todas estas medidas se conformó una Mesa de Ayuda del el Ministerio. Quienes necesiten más información sobre cómo recibir ayuda puede enviar un mail a turismosomostodos@corrientes.gob.ar.



LÍNEAS CREDITICIAS



1.Créditos del BanCo para pymes turísticas



Con una disposición, a priori, de cien millones de pesos para el financiamiento de dos líneas específicas: capital de trabajo y pago de salarios, a una tasa del 24% con seis meses de gracia. Asimismo, se instrumentarán subsidios de hasta 10 puntos de tasa o hasta el 50% a futuro de la tasa total vía FODIN.



Estos créditos están destinados a los siguientes rubros: alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, transporte turístico y otros interesados. Para acceder a ellos, deberán demostrar actividad hasta el 15 de marzo de este año y presentar el formulario 931 (del personal). Estas opciones se gestionan a traves del mail prestamosbancocorrientes@bcoctes.com.ar.



2. Financiamiento al sector turístico



- Pymes:



Los créditos se otorgarán a personas físicas o jurídicas con patrimonio igual o superior a $1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos).



Montos: se tendrá en cuenta el valor de las ventas anuales de los últimos tres estados contables. El monto de máximo es de $6.000.000 ($1.800.000 para preinversión o capital de trabajo). El plazo de amortización será de hasta 84 meses, con un máximo de 24 meses de gracia.



Tasa de interés: variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación Argentina para créditos diversos, más dos puntos porcentuales.



Garantías: reales, con márgenes de cobertura no inferiores al 130% del monto total del préstamo.



- Financiamiento de proyectos turísticos:



Destinado a alojamientos y servicios complementarios, transportes, gastronómicos y agencias para capital de trabajo y activo fijo.



Montos: hasta $2.500.000



Tasa de interés: hasta $400.000 tasa variable del 6,5% anual. Desde $400.000 a $2.500.000 tasa variable del 13.6% anual, con tope de 30% anual.



Plazos: hasta 24 meses con un plazo de gracia de hasta 12 meses.



Garantías: hasta $400.000 a sola firma, más de $400.000 garantía real.



- Capital de trabajo:



Dirigido a empresas de todo el sector productivo, exclusivamente para capital de trabajo.



Montos: hasta $2.500.000



Tasa de interés: hasta $400.000 tasa variable del 6,53% anual, con tope de 15% anual. Desde $400.000 a $2.500.000 tasa variable del 13.6% anual, con tope de 30% anual.



Plazos: hasta 24 meses con un plazo de gracia de hasta 6 meses.



Garantías: hasta $400.000 a sola firma, más de $400.000 garantía real.



- Pago de nómina salarial



Destinado a todas las empresas del sector productivo para cubrir hasta dos nóminas salariales.



Montos: hasta $2.500.000



Tasa de interés: hasta $400.000 tasa variable del 6,53% anual, con tope de 15% anual. Desde $400.000 a $2.500.000 tasa variable del 13.6% anual, con tope de 30% anual.



Plazos: hasta 24 meses con un plazo de gracia de hasta 6 meses. Antigüedad mínima de dos años.



Garantías: hasta $400.000 a sola firma, más de $400.000 garantía real.



- Teletrabajo E-Commerce



Dirigido a la preinversión de activo fijo de todas las empresas del sector productivo.



Montos: hasta $2.500.000



Tasa de interés: hasta $400.000 tasa variable del 6,53% anual, con tope de 15% anual. Desde $400.000 a $2.500.000 tasa variable del 13.6% anual, con tope de 30% anual.



Plazos: hasta 48 meses con un plazo de gracia de hasta 6 meses. Antigüedad mínima de dos años.



Garantías: hasta $400.000 a sola firma, más de $400.000 garantía real.



- Programa de financiamiento para pequeños emprendedores



- Hasta $150.000 para monotributistas categoría B+recibo de sueldo.



- Hasta $200.000 para monotributistas categoría C.



- Hasta $300.000 para monotributistas categoría D.



- Hasta $400.000 para monotributistas categoría E.



- Montos superiores a $100.000: con garante.



Tasa anual de financiamiento: 15% (variable).



Plazo de devolución: activo fijo 42 cuotas más 6 meses de gracia. Capital de trabajo 24 cuotas con 6 meses de gracia. Los plazos de las cuotas quedan a criterio de los evaluadores de CFI.



Todas las opciones mencionadas se gestionan de la Unidad de Enlace Provincial (UEP) de Corrientes: cfictes@gmail.com.