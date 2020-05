Citaron a 50 embarazadas tras confirmarse que el obstetra tiene coronavirus

Jueves, 14 de mayo de 2020

El hecho ocurrió en la Clínica Pueyrredón. El médico aseguró haber cumplido con todos los requisitos de prevención que indicó el protocolo y se sorprendió con la noticia. Se encuentra en buen estado de salud





Al menos 50 embarazadas fueron convocadas en la ciudad de Mar del Plata para someterse a análisis de coronavirus después de que se confirmara el contagio de Covid-19 del obstetra que las atendió en las últimas semanas.



Las autoridades de la Clínica Pueyrredón llamaron a medio centenar de mujeres que fueron atendidas en el lapso de los últimos 15 días por el médico Guillermo Cayrol, quien contrajo la enfermedad y se encuentra bajo completo aislamiento. Todas ellas serán sometidas a un hisopado en las próximas horas.



También fue convocada la secretaria del médico y a otros profesionales de la salud que estuvieron en contacto con el galeno durante el último tiempo.



A finales de marzo, la doctora Liliana Vazquez, del Ministerio de Salud de la Nación, indicó que “las embarazadas, los recién nacidos y pacientes pediátricos no son las poblaciones vulnerables para este virus”. Por el momento, tampoco se evidenció transmisión transplacentaria del virus Sars-CoV-2 durante la gestación.



Sin embargo, las mismas embarazadas fueron incluidas por el Gobierno entre los grupos de individuos exceptuados de acudir a sus respectivos trabajos.



Por el momento, Cayrol permanece aislado en un domicilio ubicado dentro del country Costa del Sol del balneario Parque Mar Chiquita. De acuerdo a lo informado por el medio local Ahora Mar del Plata, el profesional se encuentra con un buen estado de salud y sin síntomas debido al contagio de la enfermedad.



El propio médico concedió en las últimas horas una entrevista en la que se mostró muy sorprendido, ya que adujo haber tomado todas las medidas de precaución necesarias como para contraer el Covid-19.



“Estoy un poco sorprendido de cómo ocurrió todo esto. Surgió un caso de una trabajadora de la salud de la clínica del Niño que tuvo un contacto con un instrumentador que había estado trabajando esa semana en quirófanos de la clínica Pueyrredón”, aseguró Cayrol.



Y completó: "Esta vuelta me tocó, pero sabemos que todos los profesionales de la salud estamos altamente expuestos".



Cayrol agregó que hasta el momento, en la clínica se continuaba con las tareas de parto habituales, pese a la situación de emergencia. Se atendían urgencias de embarazadas, partos naturales y se programaban cesáreas con la intención de mantenerse firmes a todos los protocolos de prevención correspondientes.



"Yo sospeché con un cierto resfrío. Nada en especial. Me contacté con la doctora Miglioranza, una excelente profesional de la clínica, que me aconsejó que me adelantara el estudio y me lo hiciera al día siguiente", relató Cayrol.



“Me hice el hisopado, volví a mi domicilio y esperé el resultado en cuarentena, pensando en que me iban a dar una buena noticia y que iba a ir a trabajar al día siguiente. Pero dio positivo y me sorprendí”, agregó.



En tanto, el médico destacó que la baja cantidad de controles de coronavirus en el país puede dificultar el conocimiento de cuán esparcido está el coronavirus en todo el territorio.



“todos saben que por cada test positivo hay entre 7 y 8 casos positivos no detectados. En Argentina, como los testeos son bajos, no se sabe tanto la circulación que hay. Hay que seguir con estas medidas durante bastante tiempo. Mi opinión es que no hay que aflojar, que todavía el pico no ha venido y ojalá que no venga”, afirmó.



El caso positivo de Cayrol fue confirmado el último lunes 11 de mayo.