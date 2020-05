Continúa el paro de colectivos pero hoy la Comuna se reúne con el sector local

Jueves, 14 de mayo de 2020

La medida de fuerza seguirá hasta que los trabajadores perciban el 50 por ciento de los haberes de abril. En tanto, la Municipalidad convocó a las partes para tratar de destrabar el conflicto y reactivar el servicio.



Comienza hoy la tercera jornada de paro nacional del servicio público de transporte urbano de pasajeros convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Nacional tras la reunión que se llevó a cabo ayer entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el sindicato nacional y la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) donde no se alcanzó un acuerdo en cuanto al otorgamiento de un subsidio extraordinario para el pago del 50 por ciento de los salarios del mes de abril y otros montos pendientes.



La semana que viene nación convocará al Gobierno Provincial para dialogar sobre asistencia al sector, mientras que la Comuna se reunirá hoy con el sector local para tratar de destrabar el conflicto.



Los colectivos dejaron de circular en los últimos servicios del lunes, por el paro convocado por la UTA Nacional ante la falta de pago de los haberes de abril y de una deuda de cerca de 12.000 pesos a cada trabajador y en este contexto Darío Francia, secretario de la UTA seccional Corrientes dijo que “ayer la reunión fracasó, arrancamos a las 14 y no hubo ningún tipo de acercamiento, el Estado nacional sigue sosteniendo que las provincias deben resolver el tema, y desde las autoridades de acá informan que el dinero recibido se volcó a las medidas sanitarias”.



“Y quedaron en reunirse con las autoridades del Gobierno provincial la semana entrante para lograr que ellos asistan al sector. Pero la semana que viene continuarían las conversaciones y el plazo de pago esta vencido. Hasta cuándo van a conversar”.



“Nosotros continuaremos con la medida hasta tanto nos abonen el sueldo como corresponde y estamos analizando otras alternativas, parecería que no importa que el sector no cobre el sueldo y tampoco ayuda la recomendación de no usar el servicio. Y hay que aclarar que la frecuencia era reducida por la pandemia, no por una decisión de los trabajadores”, dijo Francia.



En tanto desde la Comuna, el secretario de Transporte Jorge Sladek, con relación al tema dijo que “la medida empezó como un paro nacional y fuimos notificados, por lo que se conformó en una medida legal. Pero vencido el plazo establecido y dado que no hubo un acuerdo a nivel nacional. Ahora nosotros vamos a entrar a dialogar en una reunión con las partes, posiblemente mañana (por hoy) para ver qué solución se puede encontrar” y agregó que “ahora estamos tratando de acordar el horario de la reunión”.



En cuanto a la posibilidad de que la Comuna otorgue un subsidio extraordinario para destrabar el conflicto dijo que “la función del Municipio no es aportar dinero, si lo hace es un esfuerzo en demasía para tratar de sostener la prestación del servicio y que el ciudadano tenga un transporte esencial en estos días, sobre todo para poder realizar actividades esenciales”.



“Son otros los entes que deberían replantear el tema de los subsidios. Para nosotros no es una opción aportar más dinero del que se aporta”, sostuvo el funcionario comunal.