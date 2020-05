Subsidios para los clubes de barrio de todos el país

Jueves, 14 de mayo de 2020

Se trata del Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes, que da subsidios de hasta 60 mil pesos, que otorga Turismo y Deportes de la Nación. ¿Cómo anotarse?





En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, los clubes de barrio sumaron una herramienta que alivie sus ya castigadas economías. Es que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a través de su Secretaría de Deportes, anunció el Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes, que consiste en subsidios especiales de hasta 60 mil pesos, adicionales a los ya fijados en el esquema tradicional determinado para esas entidades.



Este apoyo, que se articulará con los gobiernos provinciales y municipales, podrá ser utilizado para campañas de prevención conforme a las medidas y pautas sanitarias que se han establecido desde el Gobierno nacional; capacitaciones para trabajadoras y trabajadores, socios y dirigentes; servicios e infraestructura, entre otros.



Al respecto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, expresó: “Cuando asumimos desde el Gobierno Nacional nos comprometimos a poner a los clubes en el centro de nuestra política deportiva, porque estamos convencidos de que son una herramienta fundamental de inclusión y oportunidades en todas las regiones del país. Ante esta situación excepcional de crisis, vamos a cuidarlos con herramientas concretas de apoyo que contemplen su delicada situación”.



Por su parte, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, subrayó: “Es muy importante que podamos anunciar hoy esta medida, que al ser flexible, les permitirá a los clubes destinar el subsidio fijando cada uno sus prioridades. Es un paso más que damos en el trabajo que venimos realizando con clubes de toda la Argentina y en conjunto con las autoridades provinciales y municipales, que ha sido una de las principales instrucciones que nos ha dado nuestro Presidente”.



Para inscribirse hay plazo hasta el 22 de mayo y deben ingresar en la página de Clubes Argentinos con la siguiente consigna: los clubes ya inscriptos, deben ingresar con clave y contraseña para enviar nota de solicitud; los clubes no inscriptos, deberán hacerlo presentando la documentación solicitada y luego realizar el trámite.



Este beneficio se suma a otras medidas anunciadas por el Gobierno nacional, como la Resolución 173/2020 que establece que los clubes de barrio y sociedades de fomento no sufrirán el corte de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1º de marzo de 2020.



También se incluyó a los clubes y federaciones deportivas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Contempla la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, y el apoyo del Estado para pagar hasta el 50% de los salarios, entre otros.



Cómo anotarse



1) ¿Quiénes pueden presentar una solicitud?



Sólo los clubes inscriptos en el Registro de Clubes de Barrio y Pueblo.

2) ¿Dónde presentan la solicitud?



En el sitio web http://clubesargentinos.deportes.gob.ar/

Seleccionar la sección Apoyos Económicos – Deben solicitar el apoyo por $60.000 y completar una breve descripción y justificación de cuál será el destino de los fondos otorgados, y cuál será el beneficio para la institución por recibir estos fondos.

3) Documentación a tener en cuenta:



Nota de Solicitud completa y firmada por SECRETARIO y PRESIDENTE.

Constancia de CBU, donde se acreditarán los fondos del apoyo económico.

Formulario de Habilitación de Cuenta completo y firmado por TESORERO y PRESIDENTE.

Una vez que la solicitud esté en curso se enviará por mail el documento “COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO” PARA SU FIRMA, este deberá ser impreso, firmado, escaneado y cargado en el sistema. Posteriormente el club enviará el DOCUMENTO ORIGINAL POR DUPLICADO por correo postal a la Secretaría de Deportes, para continuar con la tramitación y que pueda efectuarse el DEPÓSITO FINAL.

Los Clubes que no estén inscriptos en el Registro, deberán inscribirse para postularse a recibir los beneficios:



1) Requisitos para integrar el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo.



Poseer personería jurídica vigente y domicilio legal en la República Argentina.

Acreditar una antigüedad mínima de 3 años desde su constitución formal.

Poseer una cantidad mínima de 50 asociados y una máxima de 2.000 socios al momento de la inscripción.

Tener por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales en todas sus modalidades.

2) Documentación a presentar:



Estatuto vigente.

Última acta de asamblea de elección de autoridades vigentes certificada por escribano público.

Declaración jurada de cantidad de socios, valor de cuota social y desarrollo de actividades deportivas NO profesionales.

Constancia de CUIT.

Fotocopia de DNI del Presidente y Secretario de la Institución.

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con la Dirección de Clubes Argentinos a través de los siguiente medios de contacto: *Correo electrónico: clubesargentinos@deportes.gov.ar Tel: 011-4704-1680/1652 Miguel Sánchez 1050 – CP 1429BSN – Nuñez.