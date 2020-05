El Ministerio de Seguridad entregó equipamiento al Servicio Penitenciario

Jueves, 14 de mayo de 2020

En una muestra de acompañamiento y apoyo constante al trabajo del Servicio Penitenciario Provincial, el ministro de Seguridad Juan José López Desimoni entregó equipamiento por una suma superior a los 4 millones de pesos.



“Más equipamiento es usado con más profesionalismo en una fuerza donde todos somos importantes porque todos somos uno”, dijo.



En un acto que se desarrolló en el Salón de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial con todas las medidas sanitarias por la pandemia, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, y el subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García entregaron equipamiento e insumos al jefe comisario inspector Rubén Roque Romero, y a la subjefa, doctora Ana María Canteros.



Durante su alocución, el ministro López Desimoni hizo hincapié en el compromiso y agradeció la dedicación de quienes en estos últimos días demostraron que “están a la altura de la crisis que atraviesa el mundo, el país y de la que no somos ajenos”.



Este equipamiento “que venimos a entregar servirá para ser usado con el profesionalismo que tienen, en una fuerza donde todos somos importantes porque todos somos uno”, remarcó el jefe de la cartera de Seguridad.



En ese marco, el ministro López Desimoni entregó cascos, bastones, escudos, cartuchos y escopetas además de elementos de seguridad sanitaria como mascarillas, alcohol en gel, barbijos, y protectores, entre otras cosas. De esta manera, reconoció “la dedicación extrema de los miembros de esta fuerza en la crisis, sobre todo en los últimos días”.



“Esta responsabilidad necesitamos que continúe y sepan que no hay lugar para las personas que no estén a la altura de este acontecimiento. En este momento se requiere más compromiso, más convicción porque es la demostración de la vocación de servicio que todos ustedes tienen”, subrayó el ministro.



DETALLE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS



12.000 cartuchos



100 cascos



100 escudos



90 bastones



22 escopetas



Mamelucos



Anteojos



Barbijos



Alcohol líquido



Alcohol en gel