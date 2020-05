Horóscopo para hoy 13 de mayo 2020 Miércoles, 13 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Te dedicarás a asuntos domésticos y familiares, poner en orden tu casa te mantendrá ocupado. Invitaciones informales.



Amor: Estarás muy despreocupado y volverán a aparecer momentos pasados que han dejado una huella en tu corazón. Busca la claridad.



Riqueza: Pese a tu prestigio y empeño, no habrá efectivo por el momento. No te desanimes, pronto reunirás un buen capital.



Bienestar: Deberás frenar a quien te apura, de lo contrario correrás el peligro de perder de vista tu horizonte. Mantén claros tus objetivos y tus deseos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Si eres de los que ama el arte, la expresión y el color, serás un coleccionista de las cosas que vas juntando en tus viajes.



Amor: La suerte te va a favorecer en todo lo relacionado con tu vida social, pero corres el peligro de volverte engreído. Analiza.



Riqueza: Si no tienes cuidado, podrás caer en algún engaño o fraude leve. No es bueno que apuestes o participes en juegos de azar.



Bienestar: Alguien se está pasando, te sientes tentado de ponerlo en su lugar. Déjalo que actúe incorrectamente, ya que pronto se dará cuenta de su error.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Este tiempo es propicio para dar rienda suelta a tu creatividad y experimentar en tu vida privada. Deja las estructuras de lado.



Amor: No creas todo lo que se dice sobre tu pareja, la gente es muy envidiosa. Tú sabes qué clase de persona tienes al lado.



Riqueza: Las ventas o la refinanciación de las deudas no saldrán como esperabas. Deberás enfrentar algunos problemas monetarios.



Bienestar: No permitas que nadie te haga sombra. Tú eres el protagonista de tu vida y no necesitas depender ni vivir bajo las condiciones de nadie.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Comenzarás a ver ciertos aspectos de tu vida desde un punto de vista completamente diferente a partir de la jornada de hoy.



Amor: La convivencia no es fácil para nadie. Toma las cosas con más calma e intenta dialogar antes que discutir.



Riqueza: No te quedará más remedio que madrugar para poder realizar todo el trabajo que tienes previsto para el día.



Bienestar: Si pretendes vivir el amor en forma más pura es imperativo que te deshagas de todo tipo de temores o prejuicios. Acepta a la otra persona como es.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Momento más favorable para pasar tiempo con tus amigos que para tus ambiciones. Alguien no estará de humor para escucharte.



Amor: Aunque no te gusten, las buenas maneras te resultarán necesarias para el trato con tu pareja. Harás propuestas inesperadas.



Riqueza: Atrévete a una decisión definitiva en el plano laboral. Largas conversaciones podrán poner un punto final a este tema.



Bienestar: Debes establecer metas que sean más precisas y planes que sean más concretos. Si te sigues yendo tanto por las ramas no lograrás efectividad.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Deberás hacer algo para cambiar tu postura actual en lo que a el amor se refiere, o acabarás completamente solo.



Amor: Busca complementarte con tu pareja para que la convivencia sea más llevadera. Si te impones empeorarás las cosas.



Riqueza: No puedes permitir que tus superiores te traten de la manera en la que lo hacen. Es el día para imponerse.



Bienestar: A menudo las soluciones a nuestros más grandes problemas son más que evidentes, pero no las vemos por ser incapaces de ver más allá.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Amas los desafíos y para concretar tus sueños eres incorruptible contigo mismo. Trabajas como una hormiga para conseguirlos.



Amor: El gran amor que sientes por tus hijos, no debe transformarte en un esclavo de ellos. Debes encontrar el momento y el equilibrio.



Riqueza: En tu mente tienes bien integrado el pasado con tus ambiciones a futuro. Por eso todos los conflictos puedes resolverlos fácilmente.



Bienestar: Apela a tu sentido común. Necesitarás de paciencia y diplomacia para no desequilibrarte antes las sorpresas imprevistas que se presentarán.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Algunos problemas familiares te preanuncian una situación de depresión. Tendrás que luchar con todas tus energías.



Amor: Es probable que exista una persona muy interesada en ti, atiende bien a las señales, sino perderás una buena oportunidad.



Riqueza: Actúa desde la seguridad de que los cambios suponen progreso para tus intereses y que las consecuciones benefician tu vida.



Bienestar: Corta lazos con gente que no te conviene. Buen momento para desembarazarte de personas problemáticas que te ponen piedras en el camino.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Te marearás con tus propios pensamientos en tanto que cambiarás de parecer hora a hora. Sé prudente al realizar tus actividades.



Amor: No permitas que tus temores interfieran en tu relación amorosa. No hay nada que temer porque la suerte estará de tu lado.



Riqueza: Obtendrás reconocimiento en tu trabajo, hay mucho contacto y colaboración con tus colegas y compañeros. Éxitos.



Bienestar: Siempre ves el lado negativo de las cosas, deberías tratar de no prolongar demasiado esta situación sino te vas a ver bastante solo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Una importante noticia te pondrá en un estado de nerviosismo y de ansiedad. Sólo la serenidad será la herramienta más efectiva.



Amor: Tendrás una intimidad equilibrada y armónica que te permitirá alcanzar un optimo status en tu relación, que continuará serena.



Riqueza: Te comienzas a desprender de cargas materiales, no te conviene embarcarte en nuevos proyectos. Éxito en los exámenes.



Bienestar: Toma iniciativas vinculadas con arte, recreación, deportes y actividades con niños. También para reflexionar sobre el orgullo y la autoestima.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Deberás tomar una decisión importante en unión de otros parientes. No te precipites decidiendo por los demás, piensa claramente.



Amor: Tendrás que tener cuidado con no exagerar el tiempo que dedicas a tus amigos, caso contrario muy pronto podrías ser dejado por tu pareja.



Riqueza: Tu capacidad y firmeza en las determinaciones y proyectos es lo que te permite alcanzar el éxito en lo que emprendes.



Bienestar: Hay un equilibrio delicado entre pararte con tus propios pies y hacer un compromiso. Tu éxito dependerá del tiempo, de saber cuándo retroceder.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Determinación y paciencia, inteligencia e instinto, el universo está hoy en tus manos. Romperás con todos los prejuicios.



Amor: Una relación íntima tiene gran influencia en ti, no debes perder la oportunidad de hacer algo al respecto. No seas tímido.



Riqueza: Si decides avanzar en cierta dirección, el destino te empujará en sentido contrario. El panorama se aclarará.



Bienestar: Si los amigos a veces tienen comportamientos extraños, no es razón para dejarlos caer. Eres una fuente confiable de apoyo y ellos lo reconocen así.