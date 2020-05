Se reanudó el juicio por el femicidio de Anahí Benítez

Miércoles, 13 de mayo de 2020

Marcos Bazán (36) seguirá las audiencias por videoconferencia. De ese modo declarará este miércoles.









Son las 10 de la mañana del día 53 del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. En los tribunales de Lomas de Zamora, la flexibilización de la cuarentena se tradujo en la reanudación del juicio por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años asesinada en agosto de 2017.





En la sala, con distanciamiento y tapabocas, la mamá de Anahí, Silvia Pérez, se sentó cerca de su abogado, Guillermo Bernard Krizan. Vale la pena el riesgo que le permitirá avanzar con un juicio que empezó el 17 de febrero y que se suspendió un mes después por las medidas de prevención vinculadas al COVID-19.





"Espero que el acusado hable de una vez", reclama Silvia, que volvió a presentarse en el tribunal a 57 días de la postergación.



En una pantalla y por videoconferencia desde la Unidad 9 de La Plata, donde fue trasladado en medio de la cuarentena, se encuentra Marcos Bazán (36). Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, esta modalidad de juicio ocurre por primera vez en la historia.



El detenido está acusado de "privación ilegal de la libertad agravada, homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" y como partícipe necesario de "abuso sexual agravado". Estuvo en la Unidad 40 de Lomas de Zamora hasta que se suspendieron las audiencias. En medio del aislamiento lo trasladaron de regreso a La Plata.



Primero, la decisión había sido que cada una de las partes estuviera presente de manera virtual pero, como aún faltaban testigos, los abogados de la querella y de la defensa se opusieron.



Fu así que decidieron hacerlo de una manera mixta, sin público y con medidas de protección para evitar el contagio de coronavirus. Sólo un acompañante por familia y todos con mascarillas.



La lista de 240 testigos que se habían ofrecido al comienzo del debate se redujo a 100. Apenas iniciadas las audiencias, el otro imputado, Marcelo Sergio Villalba (42), quedó fuera del juicio.



A último momento, el defensor oficial de Villalba consiguió que se suspendiera la acusación en su contra por su patología psiquiátrica. Lo diagnosticaron con psicosis y una junta de profesionales determinó que no estaba en condiciones de comprender el proceso en su contra. Si bien permanece detenido, no pudo ser juzgado en esta instancia. Periódicamente deberían controlarlo hasta que pueda formar parte del proceso.



Luego, uno de los peritos psiquiátricos que participó de la junta médica fue denunciado porque resultó ser amigo de la familia Bazán, el otro imputado. Algo que -para la mamá de Anahí- desacreditaba su informe.



A pesar de que Villalba quedó fuera del debate, una testigo lo vinculó con Bazán en su declaración pero después se rectificó. Fue algo que durante la investigación no había podido ser acreditado y generó dudas sobre la acusación contra Bazán.



En la primera audiencia declararon peritos de parte que buscaron contradecir a los adiestradores de la división canes, claves para la investigación. Con los últimos testigos que presentó la defensa terminó esta etapa.



"Nosotros necesitábamos poder interrogar a los testigos, verlos y escucharlos. Porque hay indicios en cada uno de los gestos. Además, el sistema está colapsado. Se hacía muy difícil pensar que podíamos estar conectados todos a la vez. Así llegamos a esta decisión. Luego hay que definir la declaración de Bazán", dijo a Clarín Bernard Krizan.



Los abogados defensores, María del Rosario Fernández y Eduardo Soares, adelantaron que Bazán hará uso de sus últimas palabras y declarará ante los jueces Roberto Conti, Elisa López Moyano y Roberto Lugones, del Tribunal Oral en los Criminal (TOC) N°7.



Ante la consulta de este diario, Fernández manifestó que pidieron "que Bazán sea trasladado para declarar personalmente, pero el tribunal lo rechazó".



"Cuando se suspendió el juicio, pedimos el inmediato traslado de Bazán a la Unidad 9 de La Plata y ellos los rechazaron. Lo dejaron en la 40 y después, unilateralmente, en medio del aislamiento, el Servicio Penitenciario lo cambió de penal. Pedimos exactamente lo mismo, con los mismo cuidados, que lo traigan a declarar. Nos lo negaron", reclamó.



En la puerta de los Tribunales, y a pesar de las restricciones para circular, un grupo de amigos y familiares de Bazán se concentró para pedir por su liberación.



Este miércoles, a partir de las 9, están citadas las partes para la última audiencia antes de los alegatos de cierre del fiscal Hugo Daniel Carrión y de los abogados de la defensa y la querella, para esperar el veredicto, que sería la semana próxima.



Según la acusación con la que llegaron a juicio, Marcos Bazán podría ser condenado a la pena máxima de prisión perpetua. La audiencia de este martes "comenzó a las 10.18 y culminó a las 14.20, sin interrupciones ni ruidos", según el SPB.





El 29 de julio de 2017, la adolescente salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para caminar. Solía ir al Parque Municipal Eva Perón, pero no está claro el camino que hizo esa tarde.



Su familia denunció la desaparición el mismo día. El 4 de agosto perros rastreadores permitieron encontrar el cadáver de Anahí en la Reserva Natural Santa Catalina.



La autopsia determinó que la joven había muerto por asfixia por sofocamiento y que había sido víctima de un abuso sexual.