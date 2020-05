Agustín Pichot renunció a sus puestos en World Rugby

Miércoles, 13 de mayo de 2020

El dirigente argentino ha decidido renunciar a la representación que ejercía de la UAR en el Council de World Rugby, en el Board de Rugby World Cup y como presidente de Américas Rugby. La carta de despedida





La Unión Argentina de Rugby publicó un comunicado oficial en el que informó que Agustín Pichot decidió renunciar a todos sus puestos. El dirigente argentino ejercía la representación de la UAR en el Council de World Rugby, en el Board de Rugby World Cup y como presidente de Américas Rugby.



La UAR comunicó que la postura de Pichot fue informada al recientemente electo presidente de World Rugby, Bill Beaumont, quien en el día de la fecha comenzó su segundo mandato al frente de la entidad madre del rugby mundial.



“Frente a este contexto, la Unión Argentina de Rugby reconoce y agradece enormemente a Agustín Pichot por toda su labor y su larga trayectoria como representante del país y la región de las Américas. Gracias a su empuje, sus fuertes convicciones y su capacidad de liderazgo, se lograron grandes cambios”, comunicó la UAR, que además enumeró cada una de las medidas impulsadas por el ex Medio scrum.



Por su parte, en declaraciones publicadas por la UAR, Agustín Pichot afirmó estar “muy agradecido por la responsabilidad y la confianza” que se le otorgó durante este tiempo.



Y aclaró: “La única razón por la que he sido parte de World Rugby hasta el día de hoy, y que a su vez es la misma que me ha movido a presentarme como candidato a presidente, es la convicción de que el Rugby Mundial necesita un cambio. Pero mi propuesta, en la que creo fervientemente, no ha sido la elegida, y es por ello que elijo dar un paso al costado. No concibo ocupar un lugar sólo por el hecho de ocuparlo”.



“Esto no significa que me aleje del Rugby. Seguiré aportando siempre, desde el lugar que me toque, para lograr un rugby global más justo y equitativo del que nos siga dando orgullo participar y ser parte de él”, cerró.



¿A qué se va a dedicar a partir de ahora Agustín Pichot?



Según informó Rugby Champagne Web, Pichot solo quedaría vinculado por el momento en su club, el Atlético de San Isidro, donde dirigiría una de las categorías juveniles.



Los cambios impulsados por Agustín Pichot:



*La vuelta del rugby, en modalidad de Seven, a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a raíz de la presentación del proyecto al Comité Olímpico Internacional.



*La creación de la Fundación UAR, una organización que se dedica a la ayuda de jugadores que sufrieron lesiones graves dentro de una cancha de rugby en Argentina.



*El crecimiento sostenido del rugby femenino tanto en Argentina como en la región de las Américas.



*La participación de un equipo argentino, “Pampas XV”, en la Vodacom Cup (2010 a 2013) y en la Pacific Challenge (2014-2015).



*La inclusión de Argentina en el Rugby Championship, competencia anual en la que se enfrenta a los seleccionados de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.



*La participación de la primera franquicia profesional argentina, Jaguares, compitiendo desde 2016 en el Super Rugby, uno de los certámenes más exigentes del mundo.



*La inclusión de una franquicia argentina, Jaguares XV, en la First Division de la Currie Cup.



*El otorgamiento de un nuevo voto por parte de World Rugby a la Unión Argentina de Rugby en el Council de World Rugby.



*El nacimiento del Americas Rugby Championship, a partir del 2009 y el renovado Americas Rugby Championship, desde 2016.



*El origen de la Superliga Americana de Rugby, en 2020.