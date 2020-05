El defensor cordobés Cristian Romero es pretendido por Barcelona Miércoles, 13 de mayo de 2020 El zaguero central argentino ex Belgrano, de Córdoba, Cristian Romero, actualmente en el Genoa italiano a préstamo de la Juventus, es pretendido por Barcelona, de España, para reforzar la defensa del equipo dirigido por Enrique Setién, en medio de una negociación múltiple que incluye a dos futbolistas del club español y a tres de la entidad turinesa.



Barcelona y Juventus están decididos, por obligación y necesidad, a intercambiar futbolistas al menor costo posible, debilitados por las condiciones económicas que dejará la pandemia del Covid-19, y además de que llevan casi tres semanas elaborando un artesanal intercambio entre dos volantes, el juventino bosnio Miralem Pjanic y el brasileño "blaugrana" Arthur, pretenden otro canje masivo que incluye a cinco futbolistas.



Los catalanes, según anticipó hoy el diario barcelonés Mundo Deportivo, la ‘Vecchia Signora’ también está interesada en hacerse de los servicios de dos futbolistas de Barcelona, Nelson Semedo y Jean Clair Todibo .



Y desde Italia otro medio deportivo, Tuttosport, dio precisiones sobre ese intercambio al indicar que Juventus ofreció a cambio del portugués y el francés al argentino Romero, de 22 años, y a dos italianos, el lateral Mattia De Sciglio y el marcador central Daniele Rugani.



La información del medio italiano destaca a Romero, quien fuera integrante del seleccionado argentino sub 20 que terminó en el cuarto lugar del Campeonato Sudamericano de Ecuador 2017, como "una de las sensaciones de la Serie A italiana esta temporada defendiendo los colores de Geona".



En las primeras negociaciones Barcelona preguntó por Matthijs De Ligt, pero el equipo turinés le comunicó a su par español que el defensor holandés no está en venta, pese a que el también marcador central no veía con malos ojos un pase al club italiano en busca de mayor continuidad.



Barcelona quiere encuadrar sus números con Todibo, jugador que solo le costó un millón de euros y que tiene un valor de entre 20.000.000 y 25.000.000, y a la vez reforzarse con otros dos centrales, ya que necesita un recambio para el francés y su compatriota Samuel Umtiti, que también está "en oferta", y por eso todos los cañones los apuntaron a Romero y Rugani.