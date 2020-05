Ratifican la continuidad del paro nacional "hasta que se paguen salarios"

Martes, 12 de mayo de 2020

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó hoy la continuidad de la huelga en todo el país hasta que los trabajadores perciban la totalidad de los salarios adeudados de abril último, por lo que la protesta seguirá a excepción de San Juan, Salta Capital y cinco ciudades bonaerenses en las que ya hubo acuerdo.





Desde la UTA sostienen que la protesta persistirá hasta el cobro total de los haberes adeudados, más allá de que los dirigentes, los referentes empresarios y las autoridades de la cartera de Transporte mantendrán desde las 14 de mañana una teleconferencia en procura de zanjar las diferencias por el cobro de los choferes.



El secretario de prensa de la organización, Mario Calegari sostuvo que no hubo acuerdo hoy en las negociaciones con las cámaras patronales.



El dirigente y el secretario general del gremio, Roberto Fernández, rechazaron otra vez "la intransigencia patronal" en "el grave contexto nacional" provocado por la irrupción del coronavirus y condenaron "el injusto trato al personal".



La conducción nacional del sindicato había ratificado el viernes último el estado de "alerta" nacional ante "la ausencia de avances", que tampoco se produjeron hoy, e inició anoche la huelga general en todos los distritos provinciales.



"Los choferes alineados en el gremio demostraron su compromiso desde el primer momento en la primera línea de los servicios esenciales, en plena pandemia de coronavirus, y no merecen de forma alguna este trato", apuntó Fernández.



El dirigente, quien integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), explicó que luego de más de 20 días de negociaciones y cuatro audiencias y, no obstante las reiteradas advertencias respecto de la inminente problemática salarial, "los empresarios dijeron no poder pagar".



Para el sindicalista, esa postura patronal es "ilegítima y ofensiva", y "pone en jaque el sustento de 35 mil choferes del interior" de la Argentina, concluyó.