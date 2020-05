Postergaron para 2021 el Mundial de futsal donde la Argentina defenderá el título

Martes, 12 de mayo de 2020

La FIFA anunció hoy que el Mundial de futsal que estaba programado para septiembre en Lituania se postergó para el año que viene por la pandemia de coronavirus.





El seleccionado argentino de futsal, dirigido por Matías Lucuix, deberá prepararse un año más para defender el título obtenido en la edición de Colombia 2016 ya que el Mundial de Lituania se jugará finalmente del 12 de septiembre al 3 de octubre de 2021.



El equipo argentino había logrado la clasificación en febrero tras consagrarse campeón de las eliminatorias tras una histórica victoria ante el local, Brasil.



Además, el Consejo directivo de la FIFA aplazó el Mundial femenino sub 20 (el seleccionado nacional fue eliminado en el Sudamericano de San Juan) y el sub 17.



Los mundiales juveniles femeninos de Costa Rica (sub 20) e India (sub 17) se jugarán del 20 de enero al 6 de febrero de 2021 y luego del 17 de febrero al 7 de marzo, respectivamente.



El torneo sudamericano sub 17 clasificatorio para la Copa del Mundo debió jugarse en abril en Venezuela y también fue suspendido por la pandemia.



La FIFA explicó, en un comunicado, que tomó estas decisiones "tras evaluar de manera exhaustiva el impacto de la pandemia de Covid-19 y las recomendaciones del grupo de trabajo de la FIFA y las confederaciones".