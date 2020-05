Destacan el gesto de Leo Mayer de ayudar a profesores de tenis

Martes, 12 de mayo de 2020

La web oficial en español de la Asociación de Tenistas Profesionales se hizo eco de la iniciativa del correntino. El capitalino dispuso de 10 horas de clases para quienes ayuden a los formadores. “Lo armamos en un día porque sabíamos que se necesita ya”, afirmó.







La pandemia provocada por el covid-19 ha atravesado verticalmente al mundo y han sido muchos los rubros plenamente afectados y que han perdido la total normalidad del día a día. En el mundo del tenis, en particular, los profesores han quedado en una difícil situación sin poder trabajar, con las dificultades que eso conlleva.



En tal sentido, Leonardo Mayer, actual N° 118 del ranking y N° 21 del mundo hace cinco temporadas, lanzó una iniciativa original para ayudar a las personas que se ganan la vida con las raquetas y que están en situación vulnerable en Argentina.



Así, Mayer promovió a través de las redes sociales una campaña llamada #JuntosPodemos, que propone que 100 profesores de Buenos Aires y de todo el país se conecten con él y que cada uno de ellos tenga diez números para sortear. “De esas 100 personas habrá un sorteo en el que 10 serán las ganadores y que podrán jugar una hora conmigo al tenis en fecha a definir”, contó Mayer a ATPTour.com.



Cada profesor podía vender los números para el sorteo a $1.200 cada uno, para que el profesor pueda llevarse $12.000. “Eso queda todo para cada profe, sin que nosotros le retengamos nada. Y el alumno que compra un número no sólo participa del sorteo sino que también tiene una clase con su profesor”, explicó. El objetivo es claro: el correntino brindó su solidaridad y 10 horas de su tiempo para los profesores de tenis que no pueden trabajar en este momento por la crisis del covid-19.



¿Cómo surgió la idea? “Yo tenía ganas de ayudar de alguna forma: sabía cómo está la situación de los profesores de tenis. Un día lo llamé a mi entrenador y mánager Leo Alonso, que está muy metido con esto, y le dije ‘quiero ayudar, vamos a hacer algo, a armar”, relató Mayer. “Primero pensamos en hacer una reunión online para dar apoyo a los profes para que no se les vayan los alumnos; después se nos ocurrió esto de que yo pueda dar 10 horas de clases y de jugar con la gente, y ahí empezó todo. Lo armamos en un día porque sabíamos que es algo que se necesita ya”, afirmó.



En menos de dos días de haber lanzado la iniciativa en redes sociales, la repercusión que tuvo superó las expectativas. “Salió muy bien, la verdad es que se prendieron en seguida y hemos recibido muchísimos mails. No pensamos que íbamos a tener tantos que nos escriban. Haremos un sorteo casero, con los números en una bolsa y mostrar a la cámara quiénes son los que ganaron”, dijo el campeón de Hamburgo en 2014 y 2017.



“Los profesores son los más golpeados en el mundo del tenis y los que más garra le ponen a todo”, aseguró. La rifa de las clases con el Yacaré se efectuará el 16 de mayo a las 17 horas, en vivo desde su cuenta de Instagram @yacamayer.



En tanto, Mayer pasa sus días en Buenos Aires junto con su esposa Milagros, su hijo Valentino y su perro Nelson. “Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estoy con mi familia y la estamos pasando bastante bien. Una cuarentena no es fácil, y menos para nosotros que viajamos tanto. Pero es lo que nos tocó y hay que tratar de que sea una buena anécdota en el futuro”, afirmó.



¿Fue algo nuevo para él? “Sí. Me reencontré con mi casa; no la conocía”, dijo entre risas. “La estamos llevando bastante bien. Fue todo nuevo, pasar tantas horas en casa, y cuando viajamos tanto solo entramos con el bolso, a lavar la ropa, y antes de irte lo acomodás y a volver a viajar”, explicó Mayer, quien hace físico todos los días y que por estas horas tiene como principal divertimento un simulador de carreras de autos semiprofesional que tiene desde hace unos años en su casa y que lo arma en el living. “Estoy jugando mucho, empecé ahora y he ido subiendo de licencia de piloto en un mes y alguito, y mis amigos corredores me explican cómo manejar. Me he quedado hasta las 4 o 5 de la mañana jugando quizá. Pero me ayuda para la concentración también y al entrenamiento visual”.



Mientras tanto, Corrientes, de donde Mayer es oriundo, fue la primera provincia de Argentina en la que ayer se permitió la práctica del tenis nuevamente, tras ingresar a la fase cuatro del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con un protocolo de seguridad sanitaria que se deberá cumplir al pie de la letra y sin la utilización de vestuarios. “No estoy en Corrientes, sino ya hoy hubiera ido corriendo a jugar”, bromeó. “Ojalá todo vaya mejorando y que puedan ir abriendo más clubes en toda Argentina. En Capital va a ser más difícil por el volumen de gente, y por ahora es lo que nos toca”, consideró el Yacaré.