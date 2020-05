Vignolo manifestó su preocupación por la situación en Brasil

Martes, 12 de mayo de 2020

Corrientes pasó a la fase cuatro del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Aunque ya venía desarrollando una paulatina habilitación de actividades, tales como la obra privada, profesiones liberales y la apertura de algunos comercios minoristas.





Si bien en esta nueva etapa continúan las prohibiciones nacionales y provinciales, se “admite hasta un 75 por ciento de movilidad”, explicó el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo. Ahora se incorporaron caminatas y recreaciones en general, tanto para mayores de 60 años como para menores de 14.



“Fuimos avanzando en función de las demandas que tenemos”, dijo el funcionario provincial en relación con el progresivo retorno de actividades. Esto, en concordancia con las recomendaciones del Comité de Emergencia.



“Estamos conformes con el comportamiento social de los correntinos, pero eso no significa que debamos abandonar las pautas como el uso de barbijo, la higiene de las manos, la distancia social. El propio ciudadano tiene que estar activo”, expresó Vignolo.



En cuanto al regreso de los trabajadores estatales a las distintas dependencias, el ministro indicó que la administración pública continuará “funcionando como ahora”, no obstante, “se irá incorporando de acuerdo con las necesidades de la administración de cada ministro. Iremos incorporando al personal esencial para hacer los trámites”.



El secretario general de la Gobernación manifestó además tener “una preocupación enorme por la situación de Brasil, sobre todo en el área de frontera. Frente a Santo Tomé tenemos casos. Por ahora las fronteras están cerradas para el tránsito particular. Sí se habilitó el transporte de carga, el de camiones con postas seguras”.



Según lo anunciado, en estos puestos para camiones de carga habrá controles policiales y sanitarios. En caso de que se detecte a algún camionero con síntomas de covid-19, se activará el protocolo para que la persona cumpla con el aislamiento preventivo.