Reclamo de un interno culminó con dos agentes heridos

Martes, 12 de mayo de 2020

Diego Cáceres “El Diablo”, oriundo de Santo Tomé, condenado por robo calificado subió a la torre del edificio e insistió en hablar con los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Por la noche algunos presos de tres pabellones se enfrentaron con agentes penitenciarios.





Un interno de la Unidad Penal N° 1 subió a los techos para reclamar el beneficio de la libertad condicional y medidas sanitarias de seguridad tras la confirmación de 23 casos de coronavirus.



El clima de tensión se inició ayer pasadas las 15, y al cierre de esta edición personal penitenciario, antimotines y efectivos de la Policía de Corrientes trabajaban en inmediaciones de la cárcel, debido a que se iniciaron nuevos incidentes y dos penitenciarios resultaron heridos. Se mantenía el estado de alerta y el perímetro asegurado. Además, arribaron ambulancias y Bomberos Voluntarios.



Todo comenzó durante la siesta de ayer cuando Diego Cáceres “El Diablo”, oriundo de Santo Tomé, condenado por robo calificado subió a la torre del edificio e insistió en hablar con los funcionarios penitenciarios y del Ministerio de Seguridad para realizar hisopado para todos los presos; que no entre ni salga nadie del penal y se agilice la medida judicial. “Yo hablo por todos mis compañeros”, aseguró ante la arenga del resto de la población penal.



“Estamos viviendo un momento totalmente difícil. Sabemos que esto es global y crítico para todos, pero acá dentro de la U-1 la situación es más alarmante”. “La gente dejó de recibir visita a partir de que se dispuso la cuarentena para que esa actividad no sea medio de transporte del virus, pero actualmente sabemos que los que trajeron el virus acá dentro fueron los del servicio penitenciario y nadie hace nada con nuestros pedidos”, explicó Cáceres a los gritos ayer a la siesta.



“Acá hay gente que está en condiciones de gozar de condicional, de tener su asistida, de tener el beneficio de la transitoria. La jueza nos cerró la puerta a todos, no escucha nada y no viene a dar la cara”.



Además, remarcó: “Tengo una pena de 10 años, tengo 7 cumplidos y no puedo acceder a la condicional, tengo dos hijas que se están criando sin padre. Qué pretenden, que muéramos todos acá contagiados y dicen que todo esto está controlado, eso es mentira, la jueza no nos da respuesta acá no viene nadie a dar la cara”.



En tanto reiteró desde lo alto de una de las torretas del viejo edificio carcelario del barrio Ferré: “En lo personal, pido el beneficio de la condicional, quiero salir y estar con mi familia no quiero morirme acá adentro como una rata”.



Comentó que “nosotros queremos que la jueza baje acá a dar respuesta, que agilice los papeles de nuestras causas y que se normalice el tema de las visitas”. Finalmente, enfatizó que “hay gente que hizo cosas aberrantes y estaban en la U4 y hoy están gozando de libertad y gente como yo que está por un robo y sentencia casi cumplida y no puede acceder a la condicional, no diligencian los pedidos nuestros, pareciera que esperan que terminemos muriendo todos acá adentro”.



Finalmente alrededor de las 20.30, Cáceres fue bajado de los techos en un operativo en el que utilizaron gases lacrimógenos, ya que al parecer un grupo de internos intentaron tomar la guardia y dos penitenciarios resultaron heridos.



Desde el Ministerio de Seguridad informaron que algunos de los internos de 3 pabellones comenzaron los incidentes, que fueron respondidos por los funcionarios del Servicio Penitenciario que lograron retomar el orden y la calma. Como consecuencia de estas acciones resultaron heridos los oficiales Gustavo Leiva y Nicolás Delgado, quienes fueron derivados al Hospital Escuela de esta ciudad. Respecto de la situación sanitaria de los internos se reitera que se seguirán los protocolos de actuación que indican que ante casos positivos se aísla a los infectados y se los atiende de acuerdo a la formalidad establecida por Salud Pública, teniendo en cuenta la complejidad de cada caso.