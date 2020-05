Suspendieron la peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí

Martes, 12 de mayo de 2020

Luego de que se anunciara ayer oficialmente la suspensión de la tradicional peregrinación de los fieles sanluiseños a Itatí -que todos los años inicia el 13 de julio-, el padre Epifanio Barrios, párroco de la iglesia San Luis Rey de Francia, de San Luis del Palmar, pidió a toda la comunidad “tomarse en serio la cuarentena”.



“Como iglesia debemos seguir el ejemplo de Jesús cuando vivió con María y José, y ser obedientes. Debemos cuidarnos, respetar las medidas que disponen nuestros gobernantes. Yo estoy muy conforme porque en nuestra comunidad la gente respetó mucho el aislamiento y creo que en toda la provincia también fue así”, expresó el sacerdote.



Cabe destacar que a lo largo de la historia, la centenaria peregrinación se suspendió sólo en dos oportunidades: en el año 2009, como consecuencia de la gripe A, aunque en esa ocasión hubo peregrinos que hicieron caso omiso y, pese a las recomendaciones, partieron el 13 de julio hacia Itatí.



“Ahora eso no podría darse porque no hay muchas alternativas; en esa época no regía una cuarentena como ahora”, indicó y agregó que “por ahora prevalece la idea de postergar. Yo estuve dialogando con el arzobispo de Corrientes y en un futuro cercano no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero, por ejemplo, el 8 de septiembre se conmemora el nacimiento de la Virgen; podría ser una buena fecha, como ya se hizo en 2009, pero es muy apresurado decirlo ahora”.



La otra ocasión en que fue suspendida la peregrinación fue en los años 20, “creo que a raíz de un brote de fiebre amarilla; pero gracias a Dios sólo fueron esas dos veces y con esta sería la tercera vez”, agregó Barrios.



“Yo estoy muy contento desde lo espiritual, nuestra iglesia está acompañando a la comunidad, que es muy religiosa. Desearía más normalidad, pero por ahora seguiremos así, transmitiendo las misas por las redes sociales y la radio. La imagen del patrono de San Luis es muy consoladora, y cada vez que podemos salimos en camioneta con la imagen para que la gente desde la puerta de su casa pueda saludarla y las familias sean bendecidas”, finalizó.