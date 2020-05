Detuvieron a un hombre que simulaba ser policía y estaba armado Lunes, 11 de mayo de 2020 Por violar la cuarentena demoraron a un sujeto que estaba con el uniforme de la Federal. Pero se constató que no pertenecía a la fuerza.



Un hombre de 40 años fue detenido ayer en San Luis del Palmar por estar vestido como si fuera policía federal sin pertenecer a la fuerza. Le secuestraron un arma de fuego y esposas.



Según informaron desde la Policía de Corrientes, un grupo de uniformados estaba realizando operativos en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio en dicha ciudad. Pasado el mediodía demoraron a un sujeto que no tenía autorización de circulación.



El sujeto aseguró ser de la Policía Federal y estaba vestido como tal. Sin embargo no contaba con la credencial que corroborara su identidad. Tras hacer las averiguaciones correspondientes con autoridades de esa fuerza, los mismos confirmaron que esta persona no pertenece ni perteneció a la misma, por lo que se procedió a la demora del mismo.



Al sujeto se le secuestró un arma de fuego calibre 22 con varios cartuchos, una esposa de demora de persona, y el uniforme similar a los tácticos de fuerzas de seguridad entre otros elementos.



El demorado fue puesto a disposición de la justicia, quedando a cargo de la citada de la localidad, las diligencias sumariales correspondientes.