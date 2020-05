Este martes comienza el pago del plus a estatales Lunes, 11 de mayo de 2020 El cronograma se extenderá hasta el próximo lunes 18. Hay 19 puntos habilitados de cajeros automáticos.



La Provincia pagará la liquidación del adicional para los agentes de la administración pública provincial a partir de este martes, según informó hoy el Gobierno.



Se trata del plus unificado de $10.500 que iniciará mañana con el primer tramo, para los activos, jubilados y pensionados que tengan su Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1.



El segundo tramo se paga el miércoles 13 y alcanza a los agentes con documentos finalizados en 2 y 3. Continúa el jueves 14, para los DNI terminados en 4 y 5.



El cronograma de pago sigue el viernes 15, para los agentes con documentos terminados en 6 y 7.



En tanto, el pago del plus unificado termina el lunes 18, día en el que perciban los agentes con los últimos números de sus DNI terminados en 8 y 9. Este tramo estará disponible desde el sábado 16, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.



Inversión salarial



Con el plago del plus unificado de $10.500, la Provincia vuelca al mercado local más de los $870 millones. Al mes, sumando la inyección de otros $3.500 millones en concepto de haberes, acumulará en mayo una inversión salarial total cercana a los $4.380 millones.



Nueva modalidad y prevención



Con la liquidación del plus unificado y los haberes correspondiente a abril pasado, el Gobierno puso en práctica una nueva modalidad de pago para evitar congestionamientos y prevenir contagios de coronavirus.



La modalidad consiste en pagar a los agentes en tramos divididos por la terminación del número de documento.



Puntos habilitados de cajeros automáticos



Avenida Juan de Vera 1.098

Salta 731

9 de Julio 1.002

9 de Julio 1.099

Agustín González 1.081

Junín 1.240

9 de Julio 1.463

Junín 1.598

Acceso avenida Pedro Ferré 1.224

Avenida Maipú 2.550

Av. Tte. Ibáñez 1.826

Cosquín y avenida José Manuel Estrada (Comisaría 7°)

Avenida Gobernador Pujol 2.330

Avenida Artigas 1.400

Avenida Centenario 3.515

Las Piedras esquina Larrea

Ruta 12, km 1.020

Ruta 5, km 400

Ruta 12, km 1.029