Comenzaron a cruzar argentinos varados en Brasil

Lunes, 11 de mayo de 2020

Desde el jueves más de 100 compatriotas, entre niños y adultos mayores, se instalaron en los jardines y pasillos de la sede diplomática implorando ayuda a las autoridades. Ayer pudieron pasar el viaducto internacional para volver a Buenos Aires y otros puntos del país.





Lue­go de que un gru­po de ar­gen­ti­nos va­ra­dos en Bra­sil ocu­pa­ra las ins­ta­la­cio­nes del con­su­la­do en Uru­gua­ya­na, la Can­ci­lle­ría ar­gen­ti­na re­ci­bió ca­da uno de los pe­di­dos de asis­ten­cia y tras con­se­guir el aval de los mi­nis­te­rios de Sa­lud y Trans­por­te, pu­so a dis­po­si­ción de ellos dos mi­cros que par­tie­ron ayer des­de ese pun­to de Bra­sil y cru­za­ron el pa­ís por Pa­so de los Li­bres.





Mu­chos de ellos, que es­ta­ban en Mi­nas Ge­rais, Ba­hía Sal­va­dor y Pi­pa se ani­ma­ron a re­co­rrer ex­ten­sos tra­yec­tos en trans­por­tes te­rres­tres -­ que por lo ge­ne­ral son cu­bier­tos vía aé­rea -­ pa­ra lle­gar a ese lu­gar con la ilu­sión de que al es­tar más cer­ca de nues­tro pa­ís, les fa­ci­li­ten el re­gre­so a sus ho­ga­res en co­lec­ti­vo.





Ata­li­va La­pro­vit­ta, di­rec­tor de Mi­gra­cio­nes, ha­bló acer­ca de la si­tua­ción de un gru­po de ar­gen­ti­nos que quie­re pa­sar de Bra­sil a Ar­gen­ti­na. “Es­tá ase­gu­ra­do el trans­por­te, se pue­de de­mo­rar el ope­ra­ti­vo por­que los con­tro­les sa­ni­ta­rios se van a ha­cer en el con­su­la­do ar­gen­ti­no en Uru­gua­ya­na y en el cen­tro de fron­te­ras por don­de pa­san es­tas per­so­nas. El trans­por­te es­tá ase­gu­ra­do. Ha­bla­mos con el cón­sul y hay que des­ta­car el tra­ba­jo del con­su­la­do en Uru­gua­ya­na en ma­te­ria de alo­ja­mien­to y ali­men­tos de ar­gen­ti­nos allí”, di­jo.



“Es­tán vi­nien­do des­de Bra­sil a Ar­gen­ti­na, Pa­so de los Li­bres es el úni­co pa­so pa­ra per­so­nas. Has­ta el do­min­go 3 de ma­yo los ar­gen­ti­nos que ve­ní­an de cual­quier par­te de Bra­sil, se tras­la­da­ban des­de el Cen­tro de Fron­te­ras en co­lec­ti­vos, ta­xis y com­bis. Lue­go con­tra­ta­ban un re­mís pa­ra pa­sar el puen­te (no es­tá per­mi­ti­do pa­sar ca­mi­nan­do)”, sen­ten­ció el ex­con­ce­jal.





“Te­ní­an que es­pe­rar en el cen­tro pa­ra que las fuer­zas dis­pon­gan de la lo­gís­ti­ca pa­ra tra­tar de com­ple­tar un co­lec­ti­vo has­ta Re­ti­ro. Ge­ne­ra­ba un tras­tor­no en el cen­tro que fue me­jo­ran­do a par­tir del do­min­go 3 de ma­yo. Los ar­gen­ti­nos tie­nen que ase­gu­rar los con­tro­les es­tric­tos de sa­lud. En lu­gar de ha­cer­lo en el Cen­tro de Fron­te­ras en Ar­gen­ti­na, en Uru­gua­ya­na tie­nen me­jo­res con­di­cio­nes”, agre­gó.





“Se co­la­bo­ra con las au­to­ri­da­des sa­ni­ta­rias y de se­gu­ri­dad más allá que es­te­mos o no de acuer­do con las po­lí­ti­cas de Bol­so­na­ro en ma­te­ria sa­ni­ta­ria”, aña­dió.





“Es­ta­mos ha­blan­do en­tre 100 y 110 per­so­nas que cu­bren un co­lec­ti­vo”, in­for­mó.





“La fron­te­ra se re­a­brió a par­tir del 1 de abril, los ar­gen­ti­nos es­tán vi­nien­do con al­to ries­go en­dé­mi­co y no­so­tros es­ta­mos ha­cien­do un buen es­fuer­zo que no de­be im­pe­dir que nues­tros com­pa­trio­tas vuel­van a Ar­gen­ti­na. Mi­gra­cio­nes co­la­bo­ra con es­to ha­cien­do to­do lo que es­tá a su al­can­ce, en es­te mo­men­to es­ta­mos tra­ba­jan­do en el or­de­na­mien­to de los ar­gen­ti­nos que quie­ren in­gre­sar al pa­ís”, ma­ni­fes­tó.





“Los ar­gen­ti­nos que ten­gan ase­gu­ra­do que al­guien va­ya a bus­car­los al Cen­tro de Fron­te­ras pue­den ir a sus do­mi­ci­lios di­rec­ta­men­te, mien­tras ten­gan el cer­ti­fi­ca­do pa­ra tran­si­tar en ru­tas ar­gen­ti­nas. Se ha­ce una de­cla­ra­ción ju­ra­da en la que se fi­ja el do­mi­ci­lio don­de va a ha­cer su cua­ren­te­na de 14 dí­as pa­ra que se cum­pla es­to”, pre­ci­só.





“Nin­gún cen­tro de fron­te­ra en la pro­vin­cia es­tá ha­bi­li­ta­do pa­ra el pa­so de per­so­nas, só­lo Pa­so de los Li­bres pa­ra car­ga y per­so­nas, y San­to To­mó só­lo pa­ra car­ga”, re­cor­dó.