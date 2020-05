Comercios abrirán en horario de corrido para regular el movimiento de empleados

Lunes, 11 de mayo de 2020

La Municipalidad sugerirá a los negocios de la ciudad que operen en un solo turno para morigerar el tránsito de los trabajadores en la vía pública. Desde el sector apoyan la medida y esperan un repunte de las ventas, tras dos meses de muy poca actividad.





Tras recibir un permiso de la Provincia para funcionar en horario normal, la Municipalidad de Corrientes sugerirá a los comercios de la ciudad que operen en un solo turno, de manera de morigerar el tránsito de los empleados en la vía pública. Desde el sector indicaron que fomentarán la medida, y mientras tanto esperan un repunte tras casi dos meses prácticamente sin actividad.



El gobernador Gustavo Valdés anunció el sábado pasado que Corrientes entrará hoy en la fase 4 del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, lo que implica una flexibilización en cuanto al desarrollo de actividades que hasta hace dos meses estaban inhabilitadas. Entre estos nuevos “permisos” se encuentra el del retorno de los horarios normales para la atención comercial, con la aclaración de que deberán respetar todas las medidas de bioseguridad. “Pueden trabajar con esa habitualidad sin descuidar distanciamiento por metros cuadrados de atención y filas por fuera de los comercios, además del uso de barbijos y alcohol en gel”, dijo Valdés.



En este contexto, desde la Municipalidad de Corrientes informaron que hoy establecerán, mediante resolución, la sugerencia de que los negocios abran sus puertas en horario de corrido. La idea de que no se trabaje en doble turno es reducir el movimiento de los trabajadores de estos locales en la ciudad, evitando así que aumente la utilización del transporte público.



Apoyo

Consultado al respecto el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo, señaló a este medio que desde el sector están conformes con que se retrotraigan a la normalidad los horarios de atención de comercios, y también con la medida de que se atienda al público de corrido. “Es algo sumamente positivo, vamos a ver cómo se retoma todo y trataremos de que los negocios abran de corrido para que los empleados no tengan que ir y volver, y usen lo menos posible el transporte público”, afirmó el empresario.



En cuanto a la actualidad del sector, Ingaramo aseveró que durante los dos meses de poquísima actividad, las ventas estuvieron “pobres” y que el retorno de los horarios habituales podría traer consigo un repunte en la actividad.



“No sabemos cuánto influirá, pero es mejor que tener los locales cerrados”, señaló.



Asimismo, el presidente de Fecorr comentó que están consultando entre los propietarios de comercios y pymes para verificar si lograron pagar los sueldos de los trabajadores, teniendo en cuenta que la semana pasada el Gobierno nacional entregó un monto de dinero destinado a eso. “En general no hubo problemas con los pagos, salvo por algunos comercios que no abonan sueldos en bancos porque los empleados deben tener una cuenta”, sostuvo.