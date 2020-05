Valdés habilitó salidas para niños y adultos mayores, algunos deportes y horario normal para el comercio

Domingo, 10 de mayo de 2020

El gobernador Gustavo Valdés anunció este sábado cuál será la modalidad en la provincia de Corrientes para la cuarentena en fase 4. En esta nueva etapa que rige hasta el 24 de mayo, los menores de 14 años tendrán lugares y horarios específicos, al igual que los mayores de 65, para realizar caminatas con permisos otorgados por el Gobierno provincial, según días y DNI.



Además los comercios podrán volver a su horario normal de atención, pero respetando las limitaciones del distanciamiento social, mientras que se habilita la práctica de deportes individuales, sin contacto. Se admitirá así una movilidad de hasta el 75 por ciento, por lo cuál el uso del barbijo cobra mayor importancia.



Tal lo previsto, el gobernador Gustavo Valdés dio a conocer como se implementará en Corrientes la cuarta fase de la cuarentena por la emergencia sanitaria debido al Coronavirus, luego de los anuncios efectuados anoche por el presidente Alberto Fernández.



Los detalles los dio a conocer Valdés en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, acompañado por el intendente de Capital Eduardo Tassano, los ministros Carlos Vignolo (secretario General) y Ricardo Cardozo (Salud Pública) y miembros del Comité de Crisis.



Al comenzar la conferencia de prensa, Valdés recordó que días atrás “iniciábamos medidas de evaluación semanal y tomamos decisiones que de alguna manera fueron bien consideradas por la sociedad y que tuvieron éxito”. Informó que “la provincia de Corrientes hoy registra 55 casos positivos, de los cuales tenemos 35 recuperados, es decir personas que sufrieron la enfermedad y lo superaron, pero aún tenemos 20 activos”.







Destacó además como positivo que “tenemos el nexo de esos contagios claramente identificados: personas que vinieron en su momento del exterior, también de personas de provincias vecinas, del Servicio Penitenciario, y del sistema de salud del Hospital Llano”. Y aseguró que “fue controlado y chequeado que en este momento no tenemos circulación viral ciudadana, lo cual es fundamental para tomar las medidas siguientes”.



Según información recibida a nivel nacional para conocer la movilidad de las personas en distintas ciudades, dijo que “en general la República Argentina tiene una movilidad del 56% aproximadamente y Corrientes está en el 61%. Por lo tanto tenemos una movilidad aceptable ya que tenemos casos positivos en la ciudad de Corrientes, y en el interior zona blanca, como se la llama a donde no circuló y no tuvimos registrado ni un solo caso”.



En base a esos datos que se exhibieron en la conferencia de prensa, el Mandatario indicó que “Corrientes se mantiene estable en el porcentaje de actividad que va teniendo, y vemos que a nivel país esta cifra se va incrementando”. Agregó que “cuando analizamos 2 ciudades pobladas del interior provincial, donde el índice de movilidad es comparable y aceptable estadísticamente, podemos ver que en general tenemos a la Capital con un 61%, a la ciudad de Goya con un 64% y Paso de los Libres con un 65%, pero la ventaja es que ambas últimas no tienen circulación viral, así que también son recomendables esos números”.



De esta manera y en base a una evaluación de lo que dijo el presidente de la Nación este viernes, Alberto Fernández, “el interior del país comenzamos la fase 4”, manifestó Valdés.



El Gobernador fue tajante y reiteró: “Tenemos que usar el barbijo obligatoriamente en la vía pública, vemos que algunos lo utilizan mal: no es una bufanda, lo usan flojo, sin cubrir la nariz, y es fundamental que nos cuidemos entre todos”. En ese sentido, dijo que “vamos a dar instrucciones a la Policía de Corrientes para que aplique multas a los que no utilicen el barbijo, ya que en esta modalidad y modos de movimiento que vamos a tener, es de estricto cumplimiento para todas las personas”.



Agradeció “a todos los que están haciendo posible que nos salga bien esta cuarentena, principalmente a la paciencia de los correntinos, al cumplimiento y acatamiento de normas, porque con su esfuerzo logramos concretar un Hospital de Campaña que en un tiempo récord de 50 días lo hicimos”. Resaltó que es “importante tener un lugar para que todos los correntinos podamos acceder a la salud pública, tanto los que tengan recursos como los que no, para el que viva en la Capital o el que vive en el último de los pueblos”.



Además “establecimos aparte del servicio de salud pública en general, un circuito COVID, donde tenemos 2 aviones preparados y equipados para mandar en caso de emergencia a cualquier punto de la Provincia y trasladarlo a terapia intermedia e intensiva, a la ciudad Capital”. Y finalizó: “Que nosotros podamos decir que en Corrientes la pandemia se duplica cada 35 días, lo cual nos permite estar en la cuarta fase y que estamos sorteando cada una de estas barreras, es gracias a todos los correntinos”.



Comercio



El mandatario anunció que los comercios podrán comenzar a trabajar en sus horarios habituales de apertura y cierre con todas las medidas de precaución y de distanciamiento social.



“Vamos a retomar las acciones en los horarios comerciales habituales teniendo en cuenta el distanciamiento establecido tanto dentro como fuera d los locales; la utilización responsable de barbijos y alcohol en gel”.



Actividades deportivas permitidas



En lo que respecta a las actividades físicas permitidas, el gobernador Gustavo Valdés anunció que se podrán realizar deportes individuales como ser tenis, padel, remo individual, golf, equitación, natación en todos los casos con turnos y sin habilitación de vestuarios, de manera que no hayan aglomeraciones.



“Se autorizan las disciplinas individuales que no tengan contacto estrecho como el tenis, paddle, remo, golf, equitación individual, se podrán realizar con turnos y sin habilitación de vestuarios en el caso de natación”, enfatizó el gobernador.



Y en lo que tiene que ver con el ciclismo, en Capital se habilitará el Velódromo y habrá otro circuito específico entre Ruta 12 y el ingreso a Santa Ana, sin acceder a la localidad.



Los interesados deberán solicitar los turnos que serán de 14 a 16 y de 16 a 18. Los pedalistas deberán circular siempre en pares, nunca uno atrás y otro adelante, sino al costado y de a dos.



Los intendentes fijarán los lugares en cada una de las localidades del interior.



Cabe señalar que por ahora no están autorizados que abran sus puertas los gimnasios.



Adultos mayores



Por otro lado, Valdés comunicó la incorporando de mayor cupo para las actividades de las caminatas en las zonas controladas de la Costanera General San Martín, ExAeroclub y Av. Libertad.







“Vamos a incorporar un 50% más de cupo donde incorporaremos en este caso a los mayores de 65 años preferentemente para aquellos que tengan prescripción médica, donde se habilitará un nuevo espacio que cuente con mayor de los cuidados a la hora de realizar la actividad”, explicó.



Salidas para los menores de 14 años



Al continuar con sus palabras, el mandatario correntino informó que los menores de 14 años, podrán contar con salidas recreativas en lugares habilitados, con una persona adulta con los niños convivientes del hogar hasta 14 años dependiendo de la terminación de documento nacional de identidad.



Los lugares asignados son: el parque Cambá Cuá, las plazas Libertad, La Cruz, Cabral, Mercosur, Torrent, San Pantaleón en Laguna Seca, San Jerónimo, Eco Parque y los lugares que establezca la municipalidad de Corrientes, para menores de 14 años. Se van a otorgar cuatro turnos, que deben solicitarse en https://permisos.corrientes.gob.ar/permisos



Cabe destacar, que los horarios que se podrán realizar estas salidas serán de 8 a 10; de 10 a 12; de 14 a 16 y de 16 a 18. Teniendo en cuenta que los días lunes miércoles y viernes lo harán los números en terminación de documento nacional de identidad pares y los días martes, jueves y sábados, los números impares en una totalidad de 14 grupos de personas y no más de 3 cada uno.



A su vez, Valdés no descartó que la Municipalidad de Corrientes implemente mayores zonas en el transcurrir de los días. Los que tengan más de 14 años, deben solicitar el permiso respectivo con la modalidad ya establecida en Capital.



“Hay que ser prudentes, optimizando la mayor cantidad de espacio posible de manera que no haya contacto entre los chicos y la persona responsable”, insistió Valdés en cuanto a los permisos, a la vez que pidió a los que salgan, absoluta responsabilidad, que obedezcan las indicaciones de las autoridades municipales y provinciales que estarán apostadas en cada uno de los lugares. También, evitar el contacto, mantener la distancia entre las personas y mantener el uso del barbijo en todos los casos.



Valdés pidió a la sociedad que “tengamos conciencia y que es fundamental que sepamos que vamos a dar un paso más, que es difícil y debemos estar muy atentos en el cuidado de nuestros niños y mayores” y agregó que “tengan la responsabilidad adecuada y obedezcan las medidas que se requieren y nos comportemos responsablemente”.



Asimismo, el mandatario recalcó que “que estas acciones son en modo de prueba y debemos ser prudentes y comprensivos”.



Cabe resaltar, que cada una de estas acciones contará se podrán implementar en el interior provincial dependiendo de la responsabilidad de cada uno de los intendentes, donde deberán optimizar los recursos para que tanto los comercios como las salidas vuelvan lentamente a su normalidad.



A partir del lunes se pueden solicitar los permisos



Los permisos para niños y jóvenes de hasta 14 años y mayores de 60, se podrán solicitar en la página https://permisos.corrientes.gob.ar/permisosa partir del lunes a las 21 horas,



Otros temas



Por su parte, al responder las preguntas de la prensa, Valdés señaló que la Provincia dispuso dos aviones sanitarios preparados para coronavirus en los casos que hicieran falta traslados desde el interior al Hospital de Campaña Hogar Escuela en Capital.



También confirmó que los empleados de Salud y policías volverán a cobrar el plus de 10 mil pesos por el trabajo que realizan en esta pandemia y que se otorgarán nuevos subsidios a los sectores sociales afectados por la emergencia sanitaria.