FIFA aceptó realizar cinco modificaciones por equipo en los partidos

Sábado, 09 de mayo de 2020

El máximo organismo acordó hacer una enmienda temporal a las reglas habituales para “proteger el bienestar del jugador”. Se podrá emplear en torneos que finalicen antes del 31 de diciembre del 2020. También permitirán que se deje de utilizar el VAR en las ligas que lo habían puesto en funcionamiento



La pandemia por el nuevo coronavirus generó un momento inusual en los torneos de fútbol de la mayor parte del mundo: casi todas las ligas detuvieron su actividad por completo, sin siquiera permitir los entrenamientos. Al mismo tiempo que los primeros países empiezan a reanudar la acción con prácticas y planificaciones de reinicios de los campeonatos, la FIFA sacó una medida inédita con el objetivo de cuidar la salud de los deportistas: permitirán que cada equipo realice cinco cambios por presentación.



La regla, que estuvo consensuada con la IFAB, sólo podrá emplearse en torneos que estén en curso o por empezar y finalicen antes del corriente año: “Se acordó hacer una enmienda temporal en las reglas de juego en base a una propuesta recibida de la FIFA que busca proteger el bienestar del jugador. Para las competencias que han comenzado o están destinadas a comenzar, pero que están programadas para completarse antes del 31 de diciembre de 2020, el IFAB ha aprobado la propuesta de la FIFA de introducir una enmienda temporal”.





Es decir, cada equipo tendrá permitido un máximo de cinco sustituciones por partido. Aunque hay un apartado especial: “Para evitar interrupciones en el juego, cada equipo solo tendrá tres oportunidades para hacer sustituciones; Las sustituciones también se pueden hacer a medio tiempo”.



Esta determinación provisoria se anunció este viernes 8 de mayo y tiene un efecto inmediato, es decir que podría emplearse en todas las competencias que estén en funcionamiento en el planeta o estén por comenzar. Sin embargo, no será obligatoria: “La decisión de aplicar esta enmienda temporal quedará a discreción de cada organizador individual de la competencia”.



Si bien el período contemplado es hasta finales del 2020, la FIFA y la IFAB no descartan extender la medida a todos los torneos que se terminarán en el 2021.



Las nuevas determinaciones también influirán en aquellas competencias que utilizarán la Asistencia Arbitral por Video: “En relación con las competiciones en las que se implementa el sistema de video asistente de árbitro (VAR), se permite que estas competiciones dejen de usarse a discreción de cada organizador individual de la competencia. Sin embargo, donde se usa VAR, todos los aspectos de las Leyes del Juego y, por extensión, el protocolo VAR permanecerán en su lugar”.



Cabe destacar que la Bundesliga alemana es la primera liga importante alrededor del planeta que retomará la actividad el próximo sábado 16 de mayo con cinco partidos en simultáneo. En España e Italia ya comenzaron a entrenarse los planteles, por ejemplo, pero todavía no hay una fecha precisa para el regreso de la actividad oficial.