Maxi Rodríguez renovó contrato con Newell's

Viernes, 08 de mayo de 2020

El ídolo leproso seguirá en la institución rosarina por al menos un año más. La cuestión fue resuelta rápidamente.





El ya emblemático capitán de Newell's Old Boys, Maximiliano Rodríguez, renovó hoy contrato con el club del Parque de la Independencia hasta junio de 2021. Fue en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, y por ese motivo el club y el jugador anunciaron ese acuerdo a través de las redes sociales.



De esta manera la "Fiera", que justamente llegará a las cuatro décadas el 2 de enero de 2021, piensa en una nueva campaña con el club que lo llevó a los primeros planos internacionales y por ello, planea formar un equipo de fuste con algún retorno como el ocurrido cuando estuvo Gerardo Martino a cargo del plantel que se consagró campeón del entonces denominado Torneo Final 2013, y su primer apuntado es Ignacio Scocco, que seguramente recibirá este gesto como un estímulo más para volver.



El contrato de "Maxi" Rodríguez vence el próximo 30 de junio y una de las prioridades de la dirigencia de Newell's por estos días era justamente lograr su continuidad, para que sea el mascarón de proa de un nuevo proyecto que incluye, ya con la tranquilidad de la permanencia, la Copa Sudamericana a la que se clasificó para el año próximo.



La cuestión económica fue zanjada rápidamente porque tanto desde el jugador como de la dirigencia la idea era la de mantener la relación contractual al margen de las aflicciones económicas que padecen los clubes del fútbol argentino en general y Newell's en particular.



De hecho el club "leproso" no podrá retener al zaguero Cristian Lema, a préstamo de Benfica, de Portugal, y acaba de ser inhibido por FIFA ya que le debe a O'Higgins de Chile la suma de 400.000 dólares por la contratación del delantero Cristian Insaurralde, aunque la dirigencia ya anunció que recurrirá al TAS (Tribunal Arbitral Superior), porque de lo contrario no podrá realizar incorporaciones por los próximos tres años.