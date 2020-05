Verón pidió comenzar a mover la maquinaria para el regreso Viernes, 08 de mayo de 2020 El presidente de Estudiantes de La Plata sostuvo que la AFA y la Liga Profesional deben comenzar a trabajar para que el fútbol vuelva. El ex jugador sostuvo que se debe partir del protocolo que utilizará la Bundesliga.





El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, dijo ayer que habría que crear un protocolo y encontrar la manera de ayudar a los clubes, a raíz de la pandemia de coronavirus que motivó la suspensión del fútbol argentino.



“Si desean que el fútbol argentino vuelva más tarde que el resto de las actividades, habría que usar estos meses para crear un protocolo y encontrar la manera de ayudar a los clubes”, sostuvo Verón.

“El fútbol es una industria que mueve alrededor del tres por ciento del PBI mundial y eso representa trabajo para mucha gente, no sólo para los futbolistas que entran a una cancha”, agregó.



Y amplió: “En nuestro caso tenemos un montón de personas trabajando alrededor del plantel de primera, como las personas que mantienen la cancha, médicos, utileros, cocineros y personal de limpieza, entre otros”.

Más adelante, le dijo al programa institucional “Acá hay una escuela” no saber “cuánto puede aguantar el club sin movimiento. Y si además no hay ingresos por derechos de televisación, estamos fulminados. Teniendo en cuenta esto, hay que pensar en un protocolo para la vuelta y no seguir esperando”.



“Hugo Montenegro (responsable médico del club) ya me pasó el protocolo que se aplicará en la Bundesliga y trato de comunicarme con clubes que estén a la medida de lo que puede ser el fútbol argentino”, agregó.



La máxima autoridad del “Pincha” destacó que la “nueva Liga Profesional y la AFA tienen que trabajar para que el fútbol vuelva. No creo que sea con público. Lo cierto es que tenemos que empezar a mover la maquinaria porque el club no solo es entretenimiento, también es trabajo. No nos divertimos nada más. La vuelta tiene que ser lo antes posible dentro de las medidas correspondientes”, completó.