Dispondrán colectivo gratis para alumnos que no pudieron regresar a sus comunas Sábado, 09 de mayo de 2020 La Dirección de Juventud de la Provincia inició un relevamiento de estudiantes universitarios del interior que deseen volver a sus localidades y que por la cuarentena no lograron hacerlo hasta ahora. Cada interesado deberá completar el formulario de circulación que otorga el Gobierno.



Tras la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se inició el 20 de marzo pasado, muchos estudiantes del interior que viven en Corrientes no pudieron regresar a sus localidades por diversos motivos, principalmente económico, por lo que desde la Dirección de Juventud de la Provincia se inició un empadronamiento para disponer colectivos que les permitan viajar, lo cual se dará en forma gratuita.



En este contexto, la titular del área, Valeria Pavón, comentó que “desde que comenzó la cuarentena estamos abocados a trabajar con estudiantes universitarios afectados por esta situación y detectamos que hay muchos que quieren regresar a sus localidades, principalmente por motivos económicos. Entonces, surgió la posibilidad de empadronarlos y poner colectivos para que los lleven a sus casas”.



Para ello, explicó que “tenemos un formulario que está disponible en las redes sociales de la Dirección de Juventud en Facebook e Instagram (https://bit.ly/2xMK5A8), ahí nos comunicamos en forma personal con cada estudiante para explicarle cómo es la metodología y también escuchar las diversas situaciones, además de evacuar las dudas que surjan”.



Agregó que “tienen que completar con sus datos y, además, vamos viendo cuáles son las localidades o zonas con más demanda y en base a eso planificar la posible cantidad de colectivos que se sacarán”.



Respecto a la difusión de este servicio, señaló que “desde el comienzo estamos trabajando en articulación con la Federación de la Universidad del Nordeste (Funne), que nuclea a todos los centros de estudiantes, también difundió el Gobierno en sus plataformas y con un grupo de Whatsapp que tenemos con los directores de Juventud de todas las localidades”.



Además, aclaró que paralelamente “también lo que les solicitamos a los estudiantes es que sí o sí deben completar el formulario de permiso de circulación que está sacando por estas horas el Gobierno provincial, que habilita al tránsito de personas dentro de la provincia”.

Respecto a las fechas en las que saldrían los servicios de transporte, señaló que “todavía no está definido, pero continúa abierto el empadronamiento”.



Seguimiento

Dada la posibilidad de disponer colectivos para los estudiantes, Pavón explicó que “es la segunda etapa de asistencia”, tras recordar que “ni bien comenzó la cuarentena, en una primera etapa, pudimos brindarles módulos alimentarios a los chicos del interior, como medida paliativa. Teniendo en cuenta que en las primeras semanas fue muy complicado para varios, ya que al cerrarse los bancos, sus familias no pudieron enviarles dinero”. Resaltó que en la oportunidad distribuyeron “500 módulos”. Por otro lado, dijo que “en base a los planteos que fuimos recibiendo, algunos solicitaron medicamentos, entonces los contactamos con gente del Ministerio de Salud”.