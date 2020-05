Horóscopo para hoy 8 de mayo 2020 Viernes, 08 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Las energías de este día invitan a la indulgencia y vanidad. Tiendes a apoyarte demasiado en los demás sin ofrecer nada a cambio.



Amor: Problemas con alguien de la familia. Si intentan frenar tu espíritu libre, probablemente se encuentren con una resistencia feroz.



Riqueza: Te espera una semana tranquila en tu trabajo o escuela y muchas de las cosas que no te laten comenzarán a resolverse.



Bienestar: Deberás resolver problemas de salud crónicos principalmente de dientes, huesos o piel. No dejes pasar el tiempo, hazlo ahora, previene.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Deberás hacer esa llamada telefónica que tanto has meditado. Esa persona está esperando que te decidas pronto.



Amor: Excelente día para tus relaciones, porque sabrás lo que viene antes de que suceda. Aprovecha para tener todo a tu favor.



Riqueza: Es hora de asumir tus preocupaciones económicas y dar pasos para incrementar las reservas una vez más. Mejor, ahorra.



Bienestar: No es hora de actuar aunque sientas la tentación de hacerlo. Mejor observa y terminarás adoptando un enfoque totalmente distinto.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No puedes tomar decisiones que afectarán notablemente tu futuro de manera indiferente, o todo tu esfuerzo se irá por el drenaje.



Amor: Ser fiel no tiene porque convertirse en un sacrificio. Avoca tus sentimientos a la persona a la que amas genuinamente.



Riqueza: No te permitas caer en los juegos mentales de pares laborales malintencionados. Limítate a cumplir con tu trabajo.



Bienestar: El dinero, si bien representa un medio en si mismo para alcanzar nuestros sueños, no debe ser el eje de la existencia. Busca tu lado espiritual.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: La llegada de mejores tiempos te impulsará la necesidad de verte bien y saludable, por lo que una dieta no te vendría mal.



Amor: Invita a tu pareja a disfrutar de una velada. El amor por todos los placeres de la vida te puede llevar a alturas maravillosas.



Riqueza: Date tiempo para reflexionar, no tomes decisiones apresuradas, así podrás ser dueño de tus actos con absoluta tranquilidad.



Bienestar: Favorece los contactos con diferentes personas para poder conseguir lo antes posible lo que te has propuesto. Avanza con determinación.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Tienes todas las energías para avanzar y ser ganador. No dependerás de los demás como ocurre habitualmente. Sorpresa gratificante.



Amor: Atractivo, encantador, con un toque salvaje que fascinará a tu pareja y también a quienes no lograron hacer pareja contigo.



Riqueza: Equilibrio y moderación de carácter deben ser la medida para pensar cada una de las cuestiones que te darán ganancia.



Bienestar: Tu sinceridad puede ser hiriente, no todos tienen la misma sensibilidad. Si quieres disfrutar de una jornada pacífica, evita el contacto con personas.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendencia a eliminar hábitos nocivos, que será provechosa y dará a tu vida una dimensión diferente. Se aconsejan los deportes.



Amor: O te comprometerás hasta la médula con quien ya es tu pareja o decidirás empezar un vínculo de cero. Difícil elección.



Riqueza: En el terreno profesional, los imprevistos te obligarán a cambiar de planes y a ser más humilde en tus aspiraciones.



Bienestar: Si no sabes cómo actuar frente a situaciones del hogar, pide consejo a una persona mayor. Esa es la mejor vía para tomar una decisión correcta.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Las actividades mentales exigentes te agotarán, mejor distiende tu mente con lecturas agradables. Harás un viaje muy interesante.



Amor: Entrégate a la maravilla de vivir tus emociones intensamente y en pareja. Explorarás tus deseos sin límites.



Riqueza: Las celebraciones próximas o los viajes están llevando tensión a tus finanzas. Asegúrate que gastarás lo justo y necesario.



Bienestar: Trata de alejar a terceras personas de tu hogar ya que no los están dejando surgir por sus envidias y malas vibraciones.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Quieres obtener de la vida algo más y lo conseguirás. Todas las metas que te impongas serán alcanzadas sin esfuerzo.



Amor: Buen momento para unir fuerzas que los lleven a concretar un objetivo en común. Si no lo hacen, la relación se enfriará.



Riqueza: Vivirás situaciones delicadas con tus compañeros de trabajo o subordinados. Y a la hora de negociar, demostrarás un temple de acero.



Bienestar: No te dejes llevar por impulsos que sólo te traerán momentos de total intranquilidad. Una vez más prefiere las aguas calmas.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy sentirás cierto malestar, tenderás a la nostalgia repasando aquellas vivencias que no han sido demasiado afortunadas en tu vida.



Amor: Tal vez no salgas ya mismo a recorrer el mundo, pero harás bien en no quedarte en casa y en evitar a toda costa la soledad.



Riqueza: Estarás animado por lo bien que marchan tus negocios y por contar con personas dispuestas a auxiliarte en momentos difíciles.



Bienestar: Actúa a tu manera, seguramente encontrarás la persona indicada para comprenderte. Reconoce la necesidad de expresarte.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No estarás dispuesto a prescindir de tus amigos. Incluso terminarás el año proponiéndole a tu mejor amigo que sea tu socio.



Amor: Hazle caso a las advertencias de tu pareja si no quieres pasarte el próximo fin de año comiendo solo, préstale atención.



Riqueza: Estarás desahogado porque en tus finanzas entrarán ingresos extras que te permitirán ahorrar un poco de dinero.



Bienestar: Aunque podrás permitirte algún que otro caprichito gastronómico y disfrutar de la buena mesa, no bajes la guardia y sigue con tus buenos hábitos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tú estás con la mente receptiva y abierta a nuevos pensamientos. Tu generosidad alcanza a grupos y organizaciones.



Amor: Con tacto exquisito resolverás algunas situaciones de pareja que requieren rápida solución. Es buen momento para hacer cambios.



Riqueza: Tienes gran autoestima. No te va un trabajo lento ni rutinario porque eres amante de los desafíos, enérgico y poco complicado.



Bienestar: Deberás hacer frente al desaliento y la angustia, te beneficiarán los masajes terapéuticos y el contacto con la naturaleza.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Encontrarás las palabras justas para decir y te mostrarás especialmente encantador. Posibilidad de recibir una agradable sorpresa.



Amor: Los acontecimientos pondrán a prueba tu aparente seguridad y madurez sentimental. Buenas perspectivas en tu relación de pareja.



Riqueza: Encontrarás un trabajo que te reportará alegrías y dinero. Pero igualmente cuida tu bolsillo porque puedes gastar de más.



Bienestar: Nadie mejor que uno mismo para saber qué provoca felicidad en la pareja. Pon distancia de las relaciones que te generan confusión.