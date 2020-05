Condenaron a un hombre por abusar a su hermana durante siete años

Sábado, 09 de mayo de 2020

Un joven recibió la pena de 5 años de prisión por violar a su hermana desde que ella tenía 8 años. La víctima logró denunciarlo cuando cumplió 15 años.





El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes condenó ayer a un hombre a cinco años de prisión por abusar sexualmente a su hermana durante al menos seis años, en la vivienda que compartían junto con su familia en la localidad de Itatí.



Se trata de un joven de 28 años quien no declaró durante el debate y tampoco quiso hacerlo antes de que se conociera la sentencia. Fue hallado culpable del delito de abuso sexual simple calificado por el vínculo. Cumplirá la condena en la Unidad Penal N° 6, donde permanece detenido desde fines del 2018.



El juicio finalizó ayer en el edificio Patono situado por calle Plácido Martínez Nº 1056/58, con todas las garantías en salud por la pandemia de coronavirus. Se tomó las precauciones para el traslado del acusado, quien además fue examinado antes de ingresar a la sala de debate. Fue asistido por la defensora oficial Patricia Barbis.



El tribunal estuvo presidido por el juez Raúl Juan Carlos Guerin, que estuvo acompañado por los vocales Ana del Carmen Figueredo y Cynthia Godoy Prats. En tanto que en representación del Ministerio Público se desempeñó el fiscal Gustavo Schmitt.



En los alegatos el fiscal Schmitt hizo mención a al menos tres hechos puntuales, que fueron relatados por la víctima en Cámara Gesell para sostener la imputación sobre el acusado por el cual pidió la pena de 5 años de prisión.



El cuerpo tribunalicio tras deliberar coincidió con la pena solicitada por el representante del Ministerio Público. En tanto también ordenó que el condenado sea sometido a un tratamiento psicoterapéutico para poder superar su adicción a la droga.



En tanto la doctora Barbis había pedido la absolución para su defendido ya que entendía que al cometer el delito se encontraba bajo los efectos de sustancias alucinógenas y no comprendía la criminalidad de sus actos.



De acuerdo a la investigación, el caso fue denunciado en noviembre del 2018 por la madre del condenado, luego de que la hija de 15 años le contara la pesadilla que vivía desde hace tiempo y que no contaba nada por las contínuas amenazas de muerte.



La víctima declaró en Cámara Gesell y relató que desde los 8 años su hermano la manoseaba y la obligaba a realizar lo mismo con él con la amenaza de hacerle daño con un cuchillo. Todo ocurrió en la vivienda que habitaban en la localidad de Itatí, junto con su madre, abuela y dos hermanos más.



El acusado siempre fue conflictivo por su adicción a las drogas. Su hermana tenía miedo de contarle a su mamá del tormento que sufría, porque temía que pudiera ocurrir algo grave que le costara la vida.