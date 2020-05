Robaron una camioneta y la estrellaron contra un poste y un árbol

Viernes, 08 de mayo de 2020

Ocurrió ayer a la madrugada en una concesionaria ubicada por calle San Martín. Un grupo de adolescentes ingresó al lugar, sacó la Toyota doble cabina y en el escape tuvieron el accidente. Un menor quedó gravemente herido en el asiento trasero.

El resto de los delincuentes huyó.



Sustrajeron una camioneta que estaba para la venta en una concesionaria de la ciudad de Mercedes y al darse a la fuga en contramano chocaron una camioneta de Petromer y metros más adelante estrellaron la Toyota doble cabina contra un poste y un árbol. Se sospecha que todos los involucrados son menores de edad y causaron cuantiosos daños dentro de la agencia.



El propietario de la concesionaria, Martín Díaz, expresó a Martín Sarasola en el programa 8 AM que “es una desgracia, pero bueno son cosas que ocurren cuando la finalidad de ciertas fuerzas están abocadas a otras cosas y no a lo que tendrían que estar. No porque ellos no quieran, sino porque los mandan a cuidar otras cosas y no a la ciudadanía”.



“Lograron entrar, robaron una camioneta y la chocaron dejándola inservible”, dijo el empresario. Luego, detalló el hecho relatando que “en principio quisieron robarle la camioneta a un vecino, a Mauricio, que es el encargado de Petromer, que es mi vecino, y no pudieron.



Entonces tuvieron la flamante idea de romper la vidriera, entrar a mi negocio, buscar las llaves y robar una camioneta a los empujones, chocando el portón hasta que cedió y se cayó. Ahí salieron y en su huida chocaron la camioneta de este vecino, la cual quedó atravesada en la calle entonces salieron en contramano por San Martín hasta que chocaron contra una columna de luz y un árbol (en San Martín entre General Paz y San Lorenzo). Después de eso, la camioneta quedó inútil”.



“Un vecino me informó que estaban adentro de mi negocio, lo que pasa es que uno llama al 911 y no funciona, llamás al 101 y no anda, tenés que ir personalmente hasta la Policía porque no hay teléfono que funcione. Incluso la fuerza policial está con escasos recursos, porque está abocada a la tarea de controlar el pueblo”, dijo.



En plena madrugada luego de que le avisaron de la situación en su agencia, fue a la comisaría donde pidió auxilio. “Los muchachos llegaron en dos minutos al negocio y a todo esto la camioneta ya había chocado y ya habían escapado algunas personas, quedando uno en el asiento de atrás”.



Díaz informó que en el asiento de atrás de la camioneta quedó un menor inconsciente. Este luego fue llevado al hospital y quedó a disposición de la Policía, “pero no es mucho lo que me está por solucionar esta persona. Hoy estoy viendo la realidad, que no atropellaron a nadie, estoy tratando de ver lo positivo de todo esto porque si no es imposible. Pienso qué hubiera pasado si mataban a una persona o cualquier otra cosa, porque anduvieron 300 metros en contramano a gran velocidad en una camioneta; eso era un arma y no pasó nada más porque Dios no quiso”, concluyó el propietario de la agencia.