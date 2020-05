El martes inicia el pago del plus unificado a estatales provinciales Viernes, 08 de mayo de 2020 A través de su cuenta de twitter @gustavovaldesok, el gobernador Gustavo Valdés confirmó y dio detalles de la ejecución del cronograma de pago del Plus Unificado de $10.500 -$3.500 más $7 mil- correspondiente a mayo. El Mandatario anunció que el comienzo será este martes 12 y se extenderá hasta el lunes 18.



Según adelantó el Gobernador, el primer tramo corresponde a los agentes –activos, jubilados y pensionados- de la administración pública provincial con el Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0 y 1 se liquidará este martes 12.



El segundo tramo, se paga el miércoles 13, y alcanza a los agentes con documentos finalizados en 2 y 3. Continúa el jueves 14, para los DNI terminados en 4 y 5.



El cronograma de pago sigue el viernes 15, para los agentes con documentos terminados en 6 y 7, y el pago del Plus Unificado termina el lunes 18, día en el que perciban los agentes con los últimos números de sus DNI terminados en 8 y 9. Este tramo estará disponible desde el sábado 16, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.





Más de $870 millones



Con el plago del Plus Unificado de $10.500, la Provincia vuelca al mercado local más de los $870 millones. Al mes, sumando la inyección de otros $3.500 millones en concepto de haberes, acumulará en mayo una inversión salarial total cercana a los $4.380 millones.







Nueva y eficaz forma



Con la liquidación del Plus Unificado y los haberes correspondiente a abril pasado, la Provincia puso en práctica una nueva modalidad y eficaz de pago para prevenir la salud, evitan congestionamientos y reducir el riesgo ante la pandemia de COVID-19.



La modalidad consiste en pagar a los agentes en tramos divididos por la terminación del número de documento.



Este diseño resuelto por el gobernador Gustavo Valdés y elaborado por el Ministerio de Hacienda



Con medidas de seguridad en articulación entre la Provincia, a través de sus distintas áreas, y la entidad crediticia correntina los pagos precedentes se desarrollaron con normalidad y no significó amenaza alguna a la salud de los correntinos.



Vale recordar que los 20 puntos habilitados de cajeros automáticos son los siguientes: 01- Av. Juan de Vera 1098, 2- Salta 731, 3- 9 de Julio 1002, 4- 9 de Julio 1099, 5- Agustín González 1081, 6- Junín 1240, 7- 9 de Julio 1463, 8- Junín 1598, 9- acceso Av. Pedro Ferre 1224, 10- Av. Maipú 2550, 11- Av. Tte. Ibáñez 1826, 13- Cosquín y M. estrada, 14- Av. Gdor. Pujol 2330, 15- Av. Artigas 1400, 16- Av. Centenario 3515, 17- Las Piedras esq. Larrea, 18- Ruta 12, km 1020, 19- Ruta 5, km 400, 20- Ruta 12, km 1029