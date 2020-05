Tras un mes y medio, Dybala dio negativo en el test de coronavirus

Jueves, 07 de mayo de 2020

El delantero de Juventus compartió su alegría en las redes sociales tras dejar atrás el virus que contrajo el pasado 21 de marzo







Luego de varias noticias encontradas, Paulo Dybala fue el encargado de llevar tranquilidad a sus seguidores y al mundo del fútbol. Mediante un posteo en las redes sociales, el cordobés anunció que tras más de un mes y medio pudo curarse de coronavirus



“Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19 😆♥️”, escribió el delantero cordobés en su cuenta de Instagram. La frase fue acompañada por el futbolista, con los brazos abiertos y gritando en el parque de su casa en Turín, donde se encontraba realizando el confinamiento junto a su pareja, la cantante Oriana Sabatini.



Casi al mismo tiempo, Juventus emitió un comunicado que afirma que “Paulo Dybala se sometió, como indica el protocolo, a un doble testeo de diagnóstico (hisopos) por Coronavirus-Covid 19. Ambos resultaron negativos. El futbolista se encuentra recuperado y podrá abandonar el régimen de aislamiento en su casa”.



“Se ha hablado mucho durante las últimas semanas... pero finalmente puedo confirmar que estoy curado. Gracias una vez más a todos por su apoyo y mucho ánimo a todos los que todavía están sufriéndolo. ¡Un abrazo a todos!”, agregó el ex Palermo e Instituto de Córdoba en Twitter.



Vale recordar que la Joya dio positivo por primera vez el pasado 21 de marzo. El primer futbolista de la Serie A en contraer el virus fue su compañero de equipo, el defensor italiano Daniele Rugani.



A los pocos días de anunciarse esta noticia, la Vecchia Signora confirmó que también dieron positivo el mediocampista francés Blaise Matuidi y el delantero cordobés. La principal diferencia en estos tres casos fue que Dybala recién dio negativo 47 días después.



“Yo tuve síntomas más fuertes, me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Los test que nos hizo el club dieron positivos y ahí empezamos a tener más síntomas como la tos, sentíamos el cuerpo cansado y teníamos mucho frío. Pero no nos desesperamos, estábamos tranquilos porque los doctores nos dijeron que íbamos a estar bien”, explicó en su momento el futbolísta en diálogo con AFA Play. Y luego, agregó: A veces es psicológico, porque sentís miedo. Notaba algo en el cuerpo pero no quería que fuese coronavirus. Pero empezaron a aparecer compañeros que lo tenían y después yo. Por suerte fuimos pocos”.



De esta manera, se estima que Paulo Dybala se sumará a las prácticas de Juventus, entidad que aún aguarda por la vuelta al país de algunos futbolistas como Gonzalo Higuaín (realiza la cuarentena en Argentina). Cristiano Ronaldo, ya en Turín, debe pasar 14 días en su domicilio antes de ponerse bajo las órdenes de Maurizio Sarri.