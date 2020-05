La respuesta de Suárez a los que lo acusaron de tener algunos kilos de más Jueves, 07 de mayo de 2020 Tras las críticas que recibió al llegar al centro deportivo culé, el uruguayo publicó un video en su cuenta de Instagram





“Luis Suárez me representa en la cuarententa”, “Luis Suárez después de volver del Mc Donalds” o “Mis felicitaciones a Suárez por aprovechar el confinamiento para traer al mundo a dos gemelos”, fueron algunos de los cientos de comentarios que lanzaron los usuarios al ver una imagen del uruguayo arribando a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para realizarse los estudios previos al inicio de los entrenamientos del Barcelona.



El goleador charrúa fue fotografiado al salir de su vehículo, con su barbijo y guantes correspondientes, respetando las normas de higiene que impuso el club a la hora de transitar por sus instalaciones. Sin embargo, los internautas se quedaron con un detalle en particular, su físico, y no dudaron en hacer tendencia su nombre en Twitter con una ola de memes.



Al parecer, al “Pistolero” no le hicieron gracia las burlas y salió rápidamente a contestarle a sus detractores con un video que publicó su esposa Sofía Balbi y compartió él en su cuenta de Instagram.







En la escueta grabación que compartió Balbi se pudo ver al ex Liverpool trabajando con una pelota en los pies y sin remera. “¡Que lindo verte con lo que más te gusta otra vez!”, escribió. Posteriormente, Luis Suárez compartió esa publicación y le sumó dos emojis, que fácilmente podrían entenderse como un mensaje para los que dudaron de su estado físico.



El delantero, de 33 años, sufrió una lesión en la rodilla derecha en enero, y fue operado luego de la eliminación del conjunto culé de la Supercopa de España ante el Atlético Madrid.



Ya en condiciones de entrenarse a la par de sus compañeros, el uruguayo realizó la última etapa de su puesta a punto en su hogar, durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. Este “parate” obligatorio a causa del COVID-19, el futbolista pudo ganar tiempo y podrá estar en la etapa final de los torneos cuando se reanuden (liga y Champions).



“Tenemos muchas esperanzas en que Suárez va a ser un muy buen fichaje. Hasta ahora había mercado de invierno, de verano y ahora también mercado de confinamiento”, aseguró Eder Sarabia, segundo entrenador del Barcelona.



El ayudante de Setién admitió que en estos días de confinamiento ha aprovechado para ver “todos los goles” que Suárez ha conseguido como barcelonista. “Se me caía la baba”, comentó.



