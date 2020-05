Madonna confirmó que se contagió de coronavirus Jueves, 07 de mayo de 2020 Tras los rumores, la “reina del pop” hizo su descargo en Instagram, criticó a los medios y aseguró: “Ahora no estoy enferma”



Madonna anunció haber dado positivo a la prueba de anticuerpos de la Covid-19, tras haber estado enferma “hace siete semanas” en París, donde tuvo que anular dos conciertos.



La “reina del pop” afirmó haber dado positivo al test que determina la presencia de anticuerpos e indica por lo tanto si el paciente contrajo o no el nuevo coronavirus.



“Estuve enferma al final de mi gira en París hace siete semanas, como muchos otros artistas de mi espectáculo”, anunció Madonna en sus redes sociales.





“Pero en ese momento, todos creíamos que teníamos una gripe. Gracias a Dios ahora todos estamos en forma y en buen estado de salud”, dijo la cantante, de 61 años.



En su cuenta de Instagram, la artista criticó a los medios “sensasionalistas”, al decir: “Solo para aclarar las cosas a las personas que prefieren creer en los titulares sensacionalistas que hacer su propia investigación sobre la naturaleza de este virus: actualmente no estoy enferma”.





Además, se refirió a su aporte en la investigación sobre una vacuna: “¡Agradecida de que puedo ser parte del apoyo a la investigación para encontrar la cura para la Covid-19!”.



La gira internacional de Madonna, “Madame X Tour”, concluyó el pasado 9 de marzo, antes de los dos últimos conciertos previstos en la capital francesa.



La sala Grand Rex achacó la suspensión del recital previsto el 1 de marzo a "lesiones permanentes".



Para su primer concierto en París, el 22 de febrero, la artista hizo esperar a su público tres horas y media antes de salir al escenario.