Villa fue citado a indagatoria por la denuncia de violencia de género Jueves, 07 de mayo de 2020 Su ex pareja la acusó de maltratos físicos. Incluso afirmó haber perdido un embarazo por los hechos ventilados la semana pasada.



El futbolista Sebastián Villa, de Boca Juniors, fue citado a declaración indagatoria para el miércoles 13 de mayo en el marco de la causa en la que se lo investiga por violencia de género, tras la denuncia de su ex pareja Daniela Cortés, informaron fuentes judiciales.



"El año pasado, para mayo estuve embarazada de él. Un día tuvimos una discusión muy fuerte, donde me pegó y me maltrató", afirmó en los medios la damnificada.



Pese a la presión mediática, la joven colombiana acudió a la Justicia, donde presentó formalmente la denuncia. Su abogado es Fernando Burlando, quien en declaraciones recientes dijo que "Cortés no quiere perjudicar a Villa, sino que busca salir de esta situación en la que era rehén".