Valdés inauguró la primera etapa del Hospital de Campaña

Jueves, 07 de mayo de 2020

En la oportunidad, el mandatario valoró el esfuerzo de más de un millón de correntinos “por el tiempo permitido para poder prepararnos para esta pandemia, que lo supimos aprovechar en constuir este Hospital".



También agradeció el trabajo y la predisposición de todo el personal sanitario, de las distintas áreas del gobierno y de quienes de una u otra manera aportaron su granito de arena. En esta etapa se cuenta con 145 camas, entre internación general y área crítica y 103 respiradores. Dos aviones sanitarios y ambulancias se encargarán del traslado de pacientes de toda la provincia aquejados por el Covid-19.







En una jornada histórica para la salud pública, el gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurada esta mañana la etapa inicial del Hospital de Campaña Escuela Hogar de de Corrientes, que atenderá las demandas de pacientes de todas la Provincia, afectados por el Covid-19.



De esta forma y con estrictas medidas sanitarias en virtud de la cuarentena, se puso en funcionamiento el primer núcleo del Hospital, quedando habilitado el sector de Internación General y otro de Área Crítica, en donde cada cama se nutre de su respectivo respirador. Son 103 los respiradores habilitados para esta fase y el total de camas disponibles es de 145.



Cabe mencionar que las instalaciones del Hogar Escuela datan de los años 50’ y poseen una superficie de 12.000 metros cuadrados. El Gobierno decidió reconvertir el lugar con un trabajo interdisciplinario y con la participación de diferentes ministerios, para así contar con 1.000 camas (de áreas críticas e internación general) en la lucha contra la pandemia.



Con respecto a los miles de alumnos que asisten al establecimiento, se decidió que al momento de volver a clases, el nivel inicial irá a la Escuela N°12 “Almirante Brown”, a unas pocas cuadras de allí. La primaria dará clases en el Centro de Educación Física (CEF) N°18, que funciona en el mismo predio del Hogar Escuela. Mientras que la escuela secundaria funcionará en el tercer y cuarto piso del Instituto Superior de Servicio Social “Remedios de Escalada”, por Irigoyen al 2145.



El centro sanitario aglutina a médicos, enfermeros y personal de salud, al igual que técnicos y administrativos. Cuenta con particularidades tanto en su tecnología como en su capacidad y complejidad. Está dotado de un Centro de Operaciones donde los integrantes del Comité de Crisis monitoraen todo el edificio y acceden en tiempo real, al estado de los pacientes y al movimiento de esa institución.



No se usará papel en absoluto, todo estará informatizado. Esto incluye la historia clínica digital, la admisión de pacientes, comunicación con laboratorio y con áreas como Rayos X y Tomografía.



Este Centro de Operaciones totalmente informatizado, fue realizado por la Dirección de Sistemas del Ministerio de Salud Pública, siguiendo con una de las líneas de estado que impulsa el gobernador Gustavo Valdés, que es la modernización.



El edificio además cuenta con un sistema de videovigilancia con tecnología LED y 100 cámaras en todo el predio.



La capacidad del tanque de oxígeno del Hospital es de 30 mil litros y puede aumentarse en 30 mil más, gracias a lo que le puede adosar el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, contándose de esa manera con una capacidad total de 60 mil litros para uso medicinal.



Un dato importante a tener en cuenta es que la Provincia dispone de 2 aviones sanitarios y de ambulancias, para el traslado inmediato de cualquier paciente del interior hacia el Hospital de Campaña.



Durante el acto inaugural, se proyectó un video institucional, seguido de la invocación religiosa del cura párroco Martín Maredi, quien bendijo las instalaciones.



En detalle



Cabe señalar que la Provincia, en el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid -19, se proyectó un Hospital de Campaña con un escenario calculado de mil camas en total, una vez que el mismo este concluido en su totalidad, entre ellas de área crítica y de internación general con la estructura sanitaria para tal fin.



En esta etapa inicial, su funcionamiento se nutre con los siguientes servicios: 103 respiradores, Centro de Operaciones, Área Crítica (83 camas más respiradores), Internación General (62 camas), Área Médica, Área de Enfermería, Área de Kinesiología, Laboratorio, Farmacia, Administración, Recursos Humanos, Servicio de Imágenes (Tomografía/ Rayos X/Ecografía),Protección de la Salud Mental y Apoyo Psicosocial, Cocina y Comedores, Servicio de Alimentación y Pañol de Limpieza.



Respecto al moderno equipamiento, el detalle indica: mobiliario, monitores multiparamétricos, respiradores de última generación, tomógrafo múltiple-slice, ecógrafo portátil, equipo de rayos X portátil, digitalizadora de imagen en red, instalación de oxígeno y otros equipos fundamentales para la atención de los pacientes.



Gobernador Valdés



“No es un día de felicidad sino de mayor tranquilidad, por lo que quiero agradecer fundamentalmente al millón cien mil correntinos por el tiempo permitido para poder prepararnos para esta pandemia”, inició el mandatario su alocución, al dirigirse a los presentes.



En este marco, Valdés valoró –especialmente- “a aquellos que han soportado con su quebranto económico este tiempo, que lo supimos aprovechar construyendo este Hospital de Campaña”. “Para muchos no fue fácil. Al pueblo de Corrientes, muchísimas gracias por este tiempo”, continuó el mismo.



Reconocimiento al trabajo mancomunado



“Quiero agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho el equipo de la Provincia, fundamentalmente el de Salud, sobre un camino que nunca nos había pasado, donde los correntinos teníamos que estar escondidos, guardados, atemorizados”, señaló el mandatario, nombrando la labor del Comité de crisis, Laboratorio central, médicos y enfermeros.



En este sentido, también reconoció el trabajo del Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes, “indispensables para que entendamos que tenemos que estar en casa”.



El Gobernador, siguió su discurso agradeciendo “a cada intendente, ya que la primera etapa se ha cumplido”, como así también a ediles, fuerzas disponibles de cada comuna, destacando que hace cinco días no hay casos positivos de coronavirus en el territorio provincial.



En este contexto, mencionó también al Ministerio de Obras públicas, en cuanto al área de infraestructura hospitalaria “para que este hospital dé este fruto”. “No podemos en un mismo lugar atender varias patologías; por eso, la importancia de este centro”, añadió el mismo, enumerando las ambulancias y los dos aviones sanitarios disponibles para actuar con celeridad en el predio.



Siguiendo con las menciones, el Gobernador destacó la labor de la cartera de Educación, en el uso del servicio de infraestructura “y también por ceder este lugar”, en referencia al Hogar escuela.



“Gracias a las empresas constructoras, a los trabajadores que día y noche sin descanso, durante 60 días, continuaron sin pensar en las consecuencias”, prosiguió, nombrando a las firmas Shonko, Nea, y Avedis, “que hizo posible la extensión de las redes de caños de la provisión de oxígeno líquido”. “Hoy tenemos un tanque de reserva de 30mil litros de oxígeno de gas para uso medicinal”, detalló el mandatario, explicando que “de esta manera podemos conectar con el Hospital de Niños (ubicado a pocos metros) y tener una reserva de 60mil litros de oxígeno medicinal -en total- para la pandemia, para la utilización de respiradores artificiales”.



El titular del Ejecutivo contó que el proyecto del nosocomio se basó en un cálculo de 300 respiradores, con una movilidad del 50% de las personas, “que es donde nosotros vamos a poder responder a la pandemia”.



Asimismo, enumeró que junto al Hospital Llano, se cuenta con 103 respiradores mecánicos. “Nación nos dio 22, más tests, ropa de protección, y nos van a seguir enviando material”, contó.



En otro orden de temas, recordó el trabajo de la fábrica de alcohol en gel local, señalando que “potenciamos a la que ya estaba hecha”.



No bajar la guardia



Finalizando, Valdés instó nuevamente a la comunidad a no bajar la guardia “a movernos lo menos posible y producir lo mayor posible”. “De esta forma vamos a estar de la mejor manera en tiempos de pandemia, regulando las libertades que podamos”, agregó, a la vez que consideró que la apertura del Hospital “me da más tranquilidad y espero no usar ni una sola de las camas que posee”, destacando nuevamente “la conducta de los correntinos, como la ha sido a lo largo de la historia, como ejemplos de seres humanos”.



Ministro Cardozo



“Llegó el día en que cumplimos algunas metas, luego del trabajo de aplanar la curva de casos y tener la menor cantidad de caso posibles; lo que nos permitió llegar a tiempo”, inició al tomar la palabra el ministro de Salud, en relación a la apertura del nosocomio.



Continuando, Cardozo recordó que “el gobernador Valdés fue quien nos requirió que planificáramos e hiciéramos todo lo necesario para estar preparados -con la cantidad de cama y equipamiento que hoy estamos teniendo- si la pandemia tuviera una magnitud” en la provincia de Corrientes.



“Hoy contamos con este instrumento de la salud para dar batalla a la pandemia”, expresó emocionado el funcionario, dirigiéndose a la sociedad local.



Seguidamente, manifestó su reconocimiento “a mucha gente” en el trabajo mancomunado para llevar adelante el hospital. “A los ministerios, a las empresas privadas, al equipo de salud, directores de hospitales, comité de crisis y funcionarios del Ministerio que han prácticamente vivido en este lugar”, señaló Cardozo.



Respecto al armado del proyecto, el titular de la cartera sanitaria dio cuenta que “han pasado dos meses con reuniones, discusiones y análisis, tratando de diseñar y aprender los planes, proyectos y protocolos de manera eficiente.



“Anoche, cuando hicimos la última recorrida con el gobernador, uno veía ojos húmedos por encima de los barbijos, gargantas anudadas, esto era la síntesis de lo que pasaba por la mente y el corazón de nuestro equipo”, dijo por último.



Tras los discursos, el gobernador Valdés y demás autoridades, realizaron el descubrimiento de placa y corte de cinta, para luego recorrer las instalaciones.



Presencias



Acompañaron la inauguración, el vicegobernador, Gustavo Canteros; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez; el presidente provisional del Senado, David Dos Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; los ministros de Salud, Ricardo Cardozo; Educación, Susana Benítez; Obras Públicas, Claudio Polich; demás ministros y legisladores provinciales; el intendente de Capital y su vice, Eduardo Tassano y Emilio Lanari, respectivamente; miembros del Concejo Deliberante local; además de la participación de jefes comunales del interior, a través de videollamada.