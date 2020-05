Pidieron prisión domiciliaria para los hermanos Salgán Miércoles, 06 de mayo de 2020 Los condenados por el secuestro del joven estudiante correntino solicitaron el beneficio del arresto domiciliario con los mismos fundamentos esgrimidos por el ex vicepresidente Amado Boudou, recientemente liberado.



Sergio y Oscar Salgán, quienes permanecen detenidos cumpliendo una pena de 17 años de prisión por el secuestro y desaparición de Christian Schaerer ocurrido en septiembre de 2003, solicitaron al juez de ejecución de condena federal de Corrientes poder acceder al beneficio del arresto domiciliario, ya que la condena no está firme y la situación excepcional generada por la emergencia del coronavirus. Como así también que tienen hijos menores de edad y deben colaborar con la manutención.



El abogado Jorge Barboza explicó que también pidieron el cese de la prisión preventiva en la causa por narcomenudeo por la cual permanecen presos desde hace más de tres años sin que se realice el debate.



“La condena de mis defendidos no está firme, ya que existe un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia que está a la espera de una resolución. Oscar tiene cinco hijos y Sergio tres. Y es necesario que puedan generar ingresos para ayudar a sus esposas”, precisó Barboza.

Oscar Salgán, dialogó con Radio Nordeste 102.7 directo desde la Unidad Penal N° 7 y se refirió a la situación actual. “No deberíamos implorar, ni rogar, ni deberían retrasar el trámite de salida transitoria”.



“Estamos comprendidos dentro de las salidas transitorias y libertades condicionales. Sufrimos las consecuencias de un delito que, por más aberrante que sea, primero no cometimos y, de todos modos, nos hicieron pagar”, agregó el condenado.



Desde la Unidad Penal N° 7 de Resistencia, Salgán comentó que el ambiente en la penitenciaría es tenso y preocupante, y considera que hay una desinformación generalizada en Argentina respecto a la situación carcelaria. En este sentido, subrayó que prestigiosos organismos internacionales dieron su visto bueno respecto al beneficio de la prisión domiciliaria para evitar el contagio masivo que se daría en un contexto de hacinamiento. “No se trata de que sea una libertad o excarcelaciones. Arresto domiciliario siempre y cuando dure la pandemia”.



Asimismo, sostuvo que “lo que se debe priorizar acá son los valores. ¿Qué hacemos primero? ¿La salud o el riesgo eventual de la fuga de algún detenido?”. Por su parte, considera que “está claro, eso depende de los organismos que ya lo están manifestando”. Además, agregó que “todos sabemos cuándo va a haber el pico de contagios, y el pico de contagios cuando se dé, ¿ustedes creen que no va a llegar a las cárceles?”. De esta manera, señaló que podrían contagiarse los penitenciarios, sus familias y, por ende, la sociedad toda. “Tarde o temprano se va a dar”, vaticinó.



Oscar Salgán había sido detenido junto con su hermano Sergio por el secuestro de Christian Schaerer ocurrido en septiembre en 2003 en la Capital correntina. Aunque fueron absueltos de culpa y cargo en el segundo juicio de la causa realizado en el 2009, en noviembre de 2013 la Cámara Federal de Casación Penal revisó la causa y revocó el fallo, condenándolos a 17 años de prisión por ser considerados “partícipes necesarios” del delito de “secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas”.