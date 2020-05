Ramírez Barrios: "El básquet y el deporte han quedado de lado"

Miércoles, 06 de mayo de 2020

El basquetbolista de Regatas, Fabián Ramírez Barrios, brindó una entrevista a través de Instagram Live y fue claro respecto a la situación del mundo del deporte en tiempos de pandemia “si bien uno entrena, se cuida y hace la rutina que tenía día a día, el básquet y el deporte han quedado de lado, lo único que importa ahora es la salud nuestra y de nuestra familia”, lanzó. Su contrato vence el mes próximo, al respecto declaró “me gustaría quedarme”.





El Ala Pivote correntino, se encuentra pasando la cuarentena con su familia en la capital de nuestra provincia a la espera de la reanudación de la competencia. Más allá de esto aclaró que “si bien uno entrena, se cuida y hace la rutina que tenía día a día, el básquet y el deporte han quedado de lado, lo único que importa ahora es la salud nuestra y de nuestra familia”, y agregó, “no sé cuánto más vamos a estar en cuarentena, estamos en una situación delicada y hay que disfrutar de los pequeños momentos, los pequeños detalles”. Además, contó que su contrato vence el mes que viene, al igual que muchos en el mundo del deporte, y fue contundente a la hora de expresar su deseo de quedarse “me gustaría quedarme, vamos a ver en el transcurso de estos meses como se da todo”, y agregó, “en Regatas encontré una familia, nos han tratado muy bien a mí y a mi familia, nos sentimos muy cómodos”



La semana pasada, las autoridades decidieron que la temporada regular de la Liga Nacional se dé por finalizada y se empiece a planificar la forma de disputa de los play-offs, al respecto Ramírez Barrios señaló “estábamos en un momento de incertidumbre no sabíamos que iba a pasar con la temporada”, y añadió, “es una lástima porque el torneo venía siendo muy parejo, muchos equipos estaban en un buen momento, todavía no eran etapas de definición”. Si bien todavía no se sabe cuándo podrán volver los jugadores a los entrenamientos, el correntino opinó que “es mucho tiempo sin entrenar con tus compañeros, la vuelta será progresiva de a 3 jugadores, gimnasio, cancha y otros trabajos, volver a tener química va a costar, es todo muy raro en esta situación”.



Es casi un hecho que luego de la pandemia nada será igual, el mundo del deporte no es la excepción y la Liga Nacional de Básquetbol mucho menos. “Lo que quede de Liga va a ser raro porque no van a estar los americanos, por el tema del dólar y porque si vuelven van a tener que están en cuarentena”, señaló Ramírez Barrios como una de las cuestiones que modificaran, y agregó, “va a ser complicado que la Liga vuelva a tomar el formato que tenía, hay que ver como se arma la temporada que viene, formato, fixtures, no va a contar con americanos salvo equipos que los puedan pagar y eso va a beneficiar a los jugadores nacionales, era algo por lo que peleamos por mucho tiempo”.



Claro está que lo que predomina en estos tiempos es la incertidumbre y el basquetbol nacional no es ajeno. Contratos que vencen a mitad de año, menos dinero para presupuestos e imposibilidad de contratar a jugadores extranjeros harán que la Liga Nacional se vuelva más nacional que nunca. Por lo pronto, “Fabi” tiene muchas ganas de quedarse en Corrientes.