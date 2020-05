Messi se hizo el test antes de volver a los entrenamientos

Miércoles, 06 de mayo de 2020

Barcelona empezó a testear a todo el plantel y la Pulga estuvo 40 minutos en la Ciudad Deportiva.





Después de casi dos meses de confinamiento en su casa, Lionel Messi reapareció hoy en público asistiendo a la Ciudad Deportiva del Barcelona para cumplir con el test de coronavirus previo a la vuelta a los entrenamientos, que será en los próximos días pero que todavía no tiene confirmación.



Messi llegó cerca de las 9 de la mañana al predio del club y se retiró 40 minutos después. Lo hizo solo y sin barbijo, al menos dentro de su auto, porque dentro de las instalaciones del Barcelona es obligatorio su uso. Junto a Leo llegó el uruguayo Luis Suárez, también en su vehículo particular.



Los resultados de los test de coronavirus se conocerán en las próximas horas y el club tendrá la certeza de si alguno de sus jugadores está infectado y es asintomático. Esto es clave para poder aislar a quien corresponda y evitar el contagio de sus compañeros.



Fue la primera vez que Messi salió de su casa en Casteldefels en casi dos meses. Desde que se paró la Liga española cumplió con el confinamiento obligatorio al pie de la letra junto a su familia.



El club no dio ningún tipo de información sobre los testeos pero los futbolistas han ido llegando en tandas de a dos y espaciados cada 20 minutos.



El martes el predio del Barcelona había sido inspeccionado y aprobado por inspectores de la Liga de acuerdo al nuevo protocolo sanitario obligatorio.



En los próximos días el plantel volverá a entrenarse en grupos reducidos, aunque todavía no hay ninguna precisión sobre la reanudación de la Liga española.



A falta de once fechas, Barcelona es el líder con dos puntos de ventaja sobre Real Madrid.