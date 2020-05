12 jugadores intimaron al club por una deuda millonaria Martes, 05 de mayo de 2020 Algunos no cobran desde diciembre y la cifra total es cercana a los 200 millones de pesos, según afirmaron desde el plantel del Rojo



El ruido en Independiente se venía escuchando por lo bajo desde hacía varios meses. Las promesas dirigenciales habían logrado aplacar las quejas y reclamos. La pandemia aceleró todo: 12 futbolistas del club enviaron en las últimas horas una intimación de pago por las deudas salariales que en algunos casos ascienden a los cinco meses.



El capitán Silvio Romero fue el que se encargó de comunicar públicamente la noticia. “Se viene acarreando este problema desde el mes de diciembre, inclusive en algunos casos desde antes. No es el momento indicado por todo lo que está pasando, pero esto viene de mucho antes inclusive antes de la pandemia”, explicó el problema en diálogo con Radio La Red.



Si bien el dirigente Héctor Yoyo Maldonado indicó que el monto total adeudado a todo el plantel asciende hasta los 120 millones de pesos, Romero aseguró que la cifra es superior y habló de un número cercano a los 200 millones de pesos. El capitán reconoció que el reclamo público se dilató por una promesa de pago que nunca se cumplió: “Hace 20 días que venimos hablando mucho con Jorge Puma Damiani. En estos últimos días que se filtró que teníamos la posibilidad de mandar la carta se empezó a comunicar Yoyo Maldonado. Hay un pago que va a entrar por Nico Figal (vendido al fútbol norteamericano), pero no saben cuándo va a llegar, no nos dieron fecha”,



Cabe destacar que el presidente del club es Hugo Moyano, pero Maldonado es el dirigente que habitualmente está cerca del plantel y uno de los pocos que se encuentra en el día a día del club junto con Damiani, quien volvió a reincorporarse a las filas dirigenciales luego de superar un conflicto interno con sus colegas. Otro de los apellidos de peso dentro de la estructura es el vicepresidente Pablo Moyano, pero no está actualmente al frente de las negociaciones según informaron desde el plantel.





“Somos más o menos 19 jugadores con deuda, pero son 12 los que intiman. Está todo el grupo atrás del tema. Soy yo el que habla. Separamos porque hay muchos chicos que tenemos que cuidar. Ellos están un poco más al día, están recibiendo parte de marzo. No los exponemos, pero sacando esos 8 ó 10, el resto está todo involucrado”, explicó Romero.



En las últimas horas se conoció extraoficialmente que desde el Rojo habrían solucionado los problemas salariales con Fabricio Bustos y Alan Franco, las dos joyas sobre las que el club tendría puestas sus expectativas para lograr una venta resonante en el corto plazo.