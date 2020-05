Los carpinchos son el meme del momento y ambientalistas remarcan que no son mascotas Martes, 05 de mayo de 2020 En animal característico de la región comenzó a ganar simpatizantes en el mundo 2.0 a través de diversas publicaciones que destacan sus tiernas cualidades. Es por lo que insisten que su hábitat es la naturaleza.



En los últimos días los carpinchos pasaron a ser el animal de moda en las redes sociales y cientos de personas expresan su deseo de tener uno, incluso se activaron búsquedas. Es por ello que desde grupos ambientalistas insisten en que no son mascotas.



Sucede que este animal tan característico de la región se convirtió en un verdadero meme en el que les festejan sus características sociables y la tierna imagen que reflejan. Además, no en todo el país es tan conocido por lo que para no pocas personas es algo novedoso.





Este escenario hizo que desde laFacultad de Veterinaria de la UNNE expresen su preocupación en las redes. Difundieron una infografía en la que explican las cualidades de este animal y remarcan que no se trata de una especie que debe ser mascota.



En la Reserva Natural Los Chaguares, ubicada en la provincia del Chaco, realizaron una publicación en la que destacan que los carpinchos no son mascotas sino fauna silvestre. "Es preciso comunicar que el mascotismo es brutal para los animales silvestres y una de las principales causas de disminución de las comunidades naturales", explicaron en su posteo.



La publicación sumó más de 2.500 compartidos en menos de un día y fue difundido en otras redes sociales por usuarios preocupados.