Aseguran que esta semana terminarán los cigarrillos Martes, 05 de mayo de 2020 El presidente de la Unión de Kiosqueros argentinos aseguró que, debido a que las tabacaleras no están produciendo por el aislamiento, habrá faltantes en todo el país de manera inminente.



“Esta semana se terminan todos los cigarrillos”, sentenció Néstor Adrián Palacios, presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA). El desabastecimiento, que comenzó a hacerse evidente y ya golpeó con fuerza a algunas provincias como Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Cruz, encontrará su pico máximo antes del próximo domingo.



Sucede que desde el primer decreto de aislamiento social, obligatorio y preventivo que promulgó el presidente Alberto Fernández, las empresas dejaron de producir cigarrillos y tabaco para armar. El stock que tenían se fue distribuyendo a los kioscos y almacenes de todo el país.



“La gran mayoría de los kioscos a nivel nacional no tiene más cigarrillos”, agregó Palacios, quien aseguró que tanto UKRA como la Cámara de Distribuidores de Tabacos le han enviado una nota a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, para que autorice a las empresas tabacaleras a producir y abastecer a los distribuidores, con los protocolos sanitarios correspondientes en toda la cadena de comercialización para evitar contagios de coronavirus Covid-19.



“Estimamos que esta semana tendremos una confirmación de la fecha de reapertura de la fabricación y de la reunión con el ministro”, sumó el presidente de la Unión de Kiosqueros, quien explicó: “Eso nos preocupa porque el porcentaje de rentabilidad de la venta de cigarrillos va desde un 45% hasta 70%, dependiendo de dónde esté ubicado el comercio, porque los que compran un paquete también se llevan una gaseosa, un alfajor y caramelos”.



Los cigarrillos ilegales

Lo cierto es que, a través de las fronteras, ingresan cigarrillos y tabaco de forma ilegal, sobre todo desde Paraguay. Luego, se publican y ofrecen a través de las redes sociales o las páginas de venta online, a precios excesivamente caros.



“Las fronteras están controladas así que son muy pocos los cigarrillos ilegales que están circulando”, aseguró Palacios, quien hizo hincapié que desde UKRA no avalan ningún aumento de precios excesivo, ni de los kiosqueros ni de las páginas de internet que los comercializan.



Si bien muchos comercios los están racionando, y venden por unidad o aprovechan para despachar el stock de marcas que suelen tener poca salida, en muy pocos días se terminará ese remanente y habrá desabastecimiento total. De todas maneras, se espera que esta semana se tomen las acciones necesarias para reactivar la producción y que los distribuidores vuelvan a despachar cigarrillos a lo largo y ancho del país.